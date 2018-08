El hermano del Kun, una apuesta a futuro

Gastón del Castillo es nuevo jugador de Newell's. Ayer firmó el contrato en la AFA para convertirse en otra cara más del equipo de Omar De Felippe. Por supuesto que no figuraba en la lista inicial elaborada por el técnico, pero estaba en condición de libre y fue sumado por la entidad del Parque. Y tomó mucha más relevancia por ser el hermano de Sergio Kun Agüero. "Es una apuesta. Después se verá lo que sucede con el paso de los días, los entrenamientos y cómo responda", le confesó a Ovación una de las fuentes consultadas sobre el arribo del delantero.

La noticia de que ayer el atacante se sumó al plantel de Newell's se reprodujo con intensidad. No tanto por el palmarés que tiene en su poder, sino por tratarse del hermano del Kun, jugador de Manchester City y de la selección. Esto fue lo que le dio mucha mayor trascendencia a este arribo inesperado del futbolista cuya última casaca que lució fue la de Arsenal de Sarandí.

¿Cómo se dio su arribo? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la idea en cuanto a esta contratación? ¿Le costará mucho dinero a Newell's?

Las preguntas surgieron de manera inmediata y las respuestas fueron apareciendo desde distintos sectores. A primera instancia la lectura externa era sobre una apuesta a futuro, algo que fue ratificado desde el entorno leproso. Y desde donde también dejaron en claro que "no genera un alto costo, todo lo contrario". Este punto era importante para sortear la aprobación del juez Fabián Bellizia, encargado del paraguas judicial. Y el hecho de que esté en condición de libre y/o el pase en su poder también simplificó su llegada. Hoy la idea está centrada en que se trata de una apuesta como se hizo con Zé Turbo y que, en principio, "podría jugar en reserva".

Entre los datos recogidos sobre el tema también se indicó que hubo una solicitud de Messi para darle una "mano" al Kun, su mejor amigo, para que se le abriera la puerta de Newell's al hermano. Al menos así lo indicaron diversas voces que hablaron sobre esta cuestión.

Del Castillo, de sorprendente parecido con el Kun en lo físico, no viene con mucha actividad, es por eso que no hubo demasiadas exigencias para su contratación —todo lo contrario— y que se sume a los trabajos en Bella Vista con el fin de ponerse a tono desde lo físico y futbolístico para que cuando sea necesario comience a tener rodaje. En principio podría ser en la reserva. Después el tiempo y el rendimiento que tenga dirá para qué está.

¿Y la habilitación? El libro de pases cerró el 9 del presente mes (para libres locales, el 16 para los del exterior), pero en este caso Del Castillo llega a la entidad "como un jugador con un primer contrato, es decir no como un refuerzo", explicaron desde el club, aunque otros informaron que se solicitó a la AFA una prórroga para inscribirlo.

El último paso lo dio en Arsenal

Del Castillo, de 21 años, debutó hace dos años en la primera de Independiente, pero luego no tuvo demasiada actividad. En la temporada 2016/17 fue cedido a préstamo a Cádiz CF, de la segunda división española. En esa entidad tampoco logró acomodarse para sumar minutos y en 2017 regresó al país para ponerse la camiseta de Arsenal, donde rescindió su contrato a comienzos del presente año. A partir de ahí quedó libre.