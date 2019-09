El Gurí vuelve a Entre Ríos y se va del Turismo Carretera

Esa sensación. Omar Martínez volvió a calzarse el casco y no perdió el ritmo con el Ford de su estructura.

Esa sensación. Omar Martínez volvió a calzarse el casco y no perdió el ritmo con el Ford de su estructura.

La 2ª fecha de la Copa de Oro en el Club de Volantes Entrerrianos es especial por donde se la mire. Ni hablar para el público local, que tendrá la ocasión de ver cómo uno de sus máximos ídolos, Omar Martínez, corre por última vez en la categoría que lo vio campeón en 2004 y 2015, en una real despedida al estilo de la que tendrá Juan Román Riquelme en diciembre en Boca. Y por el otro lado, el Gurí será el único al que no le interesan los puntos en juego y de hecho no los sumará. En cambio, hay muchos para los que esta fecha será fundamental en la lucha por el título. Uno de ellos es el mejor piloto de la región en el automovilismo nacional, el parejense Facundo Ardusso, quien viene de un tropezón en el inicio de la fase final en Rafaela y precisa recuperar terreno sí o sí. Ayer no fue auspicioso el comienzo en los ensayos que dominó Ford y en especial Juan Bautista De Benedictis: 7º en el primero y 16º en el segundo con el Torino.

El Gurí estaba próximo a cumplir 52 años cuando disputó su última carrera como piloto titular. Fue en diciembre del 2017 en La Plata, el día que Ardusso perdió el campeonato a manos de Agustín Canapino por apenas 0,25 puntos. Martínez partió al lado del Flaco en la serie matutina y fue el primero en abandonar la final en el segundo giro. Después sería invitado de Mauricio Lambiris en los 1000 Kilómetros de Buenos Aires de hace un año pero siempre pretendió tener una despedida. Y la ACTC le dio la chance, autorizándolo a correr en su ciudad sin sumar puntos.

Y el Gurí demostró su vigencia, con el 9º lugar en los ensayos con el Ford de su estructura, en la que compiten De Benedictis y Lambiris, 7º ayer. "No estoy para hacer una temporada completa. Sólo espero terminar la carrera el domingo. Todo lo que estoy viviendo me hace muy feliz", señaló.

Claro que la presencia en la despedida del Gurí trasciende todo, pero la pelea estará entre los que disputan la Copa de Oro. El mejor fue Matías Rossi (10º, 20.5 puntos), 2º ayer, mientras que atrás se ubicó el líder, Valentín Aguirre (54). Ardusso quedó a casi un segundo y preocupa, porque adelante suyo quedó la mayoría.

Urcera (52) fue 4º. Canapino (45)fue 2º en el primer ensayo y se guardó en el segundo. El Pato Silva (44) quedó 6º, Leonel Pernía (38,5) 5º, De Benedictis (33) hizo el 1 y Mariano Werner (33) fue 3º en el primer entrenamiento y luego rompió motor, Por eso la preocupación existe.

"Estamos a casi un segundo de Johnnito y vamos a trabajar para acortar esa distancia. En la Copa de Oro no podés fallar. Nosotros en Rafaela ya fallamos, ahora tenemos que reponernos y estar siempre entre los tres o cuatro mejores de cada carrera sí o sí", dijo el Flaco con realismo.

Hoy igual será la hora de la verdad, con las dos tandas de clasificación (13.15 y 15.30, DeporTV), que ordenarán las grillas para las series de mañana. Pero Ardusso no se engaña: "Fuimos para aquí y para allá y seguimos trabajando para encontrar un mejor equilibrio del auto". En un terreno favorable a Ford, abocado a la fiesta del Gurí, Ardusso necesita más si de veras puede pelear hasta el final por la esquiva corona del TC.