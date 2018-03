El Grand Slam del TC arranca en la Copa de Oro

Al Turismo Carretera siempre se le está buscando la vuelta para que no pierda atractivo. La irrupción de la Copa de Oro en 2008 le quitó el campeonato al Pato Silva que lo venía ganando por escándalo, pero renovó las expectativas de un año que había perdido emoción. Fue uno de los ejemplos más claros de los últimos años, como los polémicos cambios de reglamento que beneficiaron y perjudicaron a las marcas (y por lo cual Matías Rossi perdió un título seguro en 2012), a los que se agregaron las carreras especiales con más asiduidad y ahora, en esta temporada 2018, hasta con torneo propio con premio aparte. Hoy en Neuquén será la primera de ellas, de esta especie de Grand Slam que abarca cuatro competencias y cuyo ganador entrará a la Copa de Oro para pelear el título. La de este mediodía será con cambio obligatorio de neumáticos derechos.

De entrada nomás, en la segunda fecha, ya la ACTC introdujo la variante que seguramente alterará el orden que se establezca durante la final en el Centenario, un autódromo con poco lugar de sobrepaso. Desde la vuelta 9 a la 20 (sobre 25) todos los pilotos estarán obligados a cambiar los neumáticos derechos, ingresando en los giros par o impar según las numeraciones que tengan. Eso asegurará adrenalina, sin dudas, como ya pasó cuando la modalidad se estrenó en Olavarría 2014 y el triunfo se lo llevó Josito Di Palma. Curiosamente, el arrecifeño dijo ayer que prefiere las carreras tradicionales.

Un año después, en el mismo escenario, Rossi ganó tras partir último cuando la modalidad de la conformación de la grilla fue por sorteo. Esa será la 2ª especial de este año, el 10 de junio en Termas de Río Hondo. La 3ª no alterará nada en la pista, pero tal vez sí motive más a todos. El 29 de julio en Rafaela el ganador se llevará 1 millón de pesos y será la 3ª vez en el mismo circuito en forma seguida. La ACTC no tuvo en cuenta la gran inflación de estos dos años con este gobierno nacional y mantuvo el valor del premio. Y la cuarta sería el 9 de agosto, otra vez los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires. No fue oficializada la fecha aún, pero sería en la 10ª del calendario, una antes del final de la fase regular.

El ganador de este minitorneo entrará a la Copa de Oro, pero si ya entra por estar clasificado entre los 12 primeros no será reemplazado y no se alteraría la modalidad, que contempla los 3 de Ultimo Minuto que entran para la última fecha, que será en el nuevo autódromo de San Nicolás. El Grand Slam llegó al TC y para quedarse.