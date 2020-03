El granadero clavó la pole en el Top Race de Concepción

Matías Rossi ya no es noticia por su desempeño en el Turismo Carretera y la repercusión del Top Race obviamente no es la misma. El título conseguido el año pasado pasó por el tamiz de la reorganización de la categoría en el momento más complicado: el propio de la nueva conducción y el de la pandemia de coronavirus que atraviesa todos los estamentos. No se suspendió la apertura del campeonato en Concepción del Uruguay, pero no fue auspicioso este nuevo comienzo. Sin público y con pocos autos en pista, tanto que el TR y el TR Series correrán en conjunto sumando apenas 19 autos.

Habrá dos carreras hoy, 11-10 y 12.10 (TyC Sports), con diez autos corriendo a una velocidad mayor que los 9 restantes. En ese contexto, el campeón Rossi no tuvo problemas en imponerse en la súper clasificación, luego de que su compañero Ricardo Risatti ganara el primer corte. El debutante Norberto Fontana, un nombre atractivo para la categoría apenas quedó 9º.

En tanto, en el Series hubo dos clasificaciones para ordenar la grilla de cada carrera. Y en ellas el debutante Ian Reutemann, el piloto de Humboldt que corre en el TC Mouras, quedó 2º y 4º.

La primera y única final del TR Junior, en tanto, la ganó Lautaro Cabello, sobre un total de 11 máquinas. Un comienzo poco prometedor del Top Race.