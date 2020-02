El gran ausente fue el uno: Franetovich

Había dejado siempre una muy buena impresión. En cada categoría donde corrió, con el auto que fuera, la muñeca quedaba a la vista, al punto que le valió roces con sus compañeros de equipo de más nombre. Le faltaba coronarlo, nada más y nada menos. Y en la última carrera del Turismo Nacional de 2019 lo hizo. Con un Fiat con apoyo oficial y bajo la estructura de la reconocida escuadra de Bigand conducida por Edgardo Fido Porfiri, Ever Franetovich pudo entonces descargarse en ese podio de San Nicolás y acomodar el futuro. Ese que lo tiene ahora abajo de la Clase 2 y arriba de un TC Mouras, con el que sueña insertarse en el mundo del Turismo Carretera. El piloto de Venado Tuerto, homenajeado en su ciudad como el personaje ilustre que es, vio la carrera de ayer en el Aldea Romana por TV, no descarta volver al TN porque de hecho intentó continuar infructuosamente y reconvirtió sus proyectos. A los 28 años “me saqué una mochila de encima” y siente que, ahora sí, “puedo pelearle de igual a igual a cualquiera”.

Franetovich está siempre bien acompañado en los autódromos. La familia es incondicional Su papá, Sergio, le inculcó la pasión por los fierros desde la función de comisario deportivo de las pistas que cumplió durante décadas en autódromos de todo el país. Su mamá Elsa, su hermana Yamila y su novia Luisina son también el sostén, sobre todo “en aquellos momentos difíciles que te pasan, cuando te bajoneás. Ellos son los que conocen bien tus estados de ánimo y te alientan a no bajar los brazos”, le dice en un mano a mano con Ovación Grip este venadense que alguna vez soñó con llegar al TC e inició el mismo camino que ahora, para después dejarlo de lado y hacerse de un nombre en el Turismo Nacional

¿Qué pasó que no continúas en el TN? ¿Intentaste seguir o sólo querías dedicarte al TC Mouras?

Intenté seguir pero en principio aposté al TC Mouras para tener algún tipo de proyección. En su momento hablamos de la posibilidad de continuar, aportando parte del presupuesto necesario pero no llegué a reunirlo para las dos categorías. O sea, el problema no es que sea económico, el presupuesto lo tengo pero abocado al Mouras y para hacer la segunda categoría no dependía sólo de mí.

O sea, las puertas no están cerradas pero debería ser un esfuerzo compartido con el equipo que te pretenda.

Claro, es así. Entiendo que el automovilismo es un negocio y que cada uno busque su beneficio, pero desde la posición mía de campeón tal vez se me abra una puerta, así que no descarto volver en algún momento si me llaman.

¿Hugo Paotelli te llamó para expresar si te quería, como campeón que sos?

No, no me habló. Lo vi cuando se hizo la presentación de la categoría con la TV Pública pero no hablamos. Tenía entendido que tenían el interés de que continúe y un poco por eso con el equipo de Fido Porfiri hicimos el intento para tratar de lograrlo, pero no pudo ser. Una lástima, pero decidí también por el Mouras para tener esa proyección.

Ya estuviste en el Mouras, en 2013. ¿Te arrepentiste de haberte bajado entonces? Hoy tal vez podrías haber llegado al TC.

En realidad esa vez quería llegar a terminar la temporada. Quería hacer lo mismo que ahora, para llegar al TC pero económicamente no pude, dejé de correr y me quedó la sensación de que podía haber tenido buenos resultados. Ahora vuelvo a intentarlo.

Con 28 años parece una buena edad para volver a insertarse. Ahora hay muchos jóvenes y no se pueden dar ventajas, desde lo físico sobre todo.

Obviamente que es así y además esos jóvenes tienen mucho más experiencia que yo en este tipo de autos. Así que seguro no va a ser fácil. Pero tengo un muy buen equipo (el Gurí Martínez Competición), que fue clave a la hora de decidirme por el TC Mouras, y eso seguro me acortará los tiempos de adaptación.

¿Te cambió mucho el manejo de un auto de tracción delantera, mucho más angosto y de menor potencia al Ford del TCM?

En lo que notás mucho el cambio es en las velocidades de curva. Son autos con carga aerodinámica, más bajos, pesados y anchos. Con la tracción no tengo problemas pero sí hay que acostumbrarse a zambullirse más rápido en las curvas, con la confianza que te da el auto para que no te sorprenda.

¿Qué fue el título para vos? ¿Un desahogo, un punto de partida o de llegada? Siempre te destacaste donde estuviste pero no habías coronado.

Fue sacarme una mochila de encima. Ser campeón argentino del Turismo Nacional no es poca cosa. Es una categoría realmente difícil y me llevó mucho tiempo, con idas y vueltas, buenos y malos resultados, y por eso fue el mérito a nunca bajar los brazos y un incentivo personal. El objetivo en el TN está cumplido y ahora voy por otros.

Además tuviste que superar la situación de tener problemas con pilotos de más nombre, como te pasó cuando fuiste compañero de Leonel Pernía y lo superabas.

Eso pasó en 2015. Yo venía de buenas actuaciones en la Clase 2 y cuando te encontrás con figuras de mayor relevancia te cuesta y te hacen pagar el derecho de piso, hasta que con resultados se puede revertir, como me pasó en esa época. Y hoy, cuatro años después, tengo un campeonato argentino y creo que puedo pelearle de igual a igual a cualquiera.

¿Tu sueño, tu objetivo final es ser piloto de TC?

No hay dudas de que el TC es la categoría más popular del país y después le sigue el TN, no hay que sacarle mérito. Trataremos de hacer la escalera del Turismo Carretera, para lo cual se necesitan buenos resultados, suerte y por supuesto el factor económico. Ahora mi primera meta es ganar experiencia y clasificar a la Copa de Oro, para luego intentar el paso al TC Pista. Y después sí, el TC.

Una carrera con mucho karting

Franetovich llegó por primera vez al TCM a los 21 años y ahora con 28 vuelve a insertarse en el mundo del TC, compartiendo pista con muchos chicos, como Ian Reutemann, de sólo 16. Precisamente, a la edad del pibe de Humboldt el venadense se consagraba por primera vez campeón de karting (en el sur cordobés), donde corrió desde los 5 años y hasta los 17. Recién después incursionó 2 años en F-R Plus para debutar en TN (corrió en C2 y C3) a los 19, en el 2011.