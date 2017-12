¿El Gordo de fin de año será leproso?

"Mañana (por hoy) debe definirse por sí o por no", le confió a Ovación una fuente ligada a las negociaciones que está llevando adelante la dirigencia de Newell's para quedarse con los servicios de Mauricio Sperduti. "Las charlas se realizan con los directivos de Banfield, ya que el Gordo aún tiene contrato por un año y medio más", cuentan algunas voces, que chocan con otras que indican que "el jugador debería llegar con el pase en su poder". Más allá de toda esta historia de enredos y escasa claridad, hay optimismo en que en esta ocasión se concrete la vuelta, aunque por el momento no hay nada cerrado y el delantero debe presentarse el 2 de enero para iniciar la pretemporada con el Taladro.

El vicepresidente Cristian D'Amico le adelantó a este diario en la edición de ayer que "hay chances de que regrese. Todavía no está cerrado. Estamos trabajando en los números. El jugador está poniendo todo de su parte para poder hacerlo". El directivo pintó una realidad del presente porque no se llegó al acuerdo definitivo y, además, después los números deben pasar por el análisis del juez Fabián Bellizia (habría dado el okey). Y todo debe realizarse con premura ya que el magistrado saldrá de vacaciones y estará ausente un mes (ver aparte).

Juan Manuel Llop les pidió a los directivos reforzar el ataque, por eso apuntó a Fernando Márquez (de Defensa y Justicia) y también al Gordo. Aunque el primero en llegar, sorpresivamente, fue Hernán Bernardello para ocupar un lugar en el que el técnico tiene variedad. Ante esta situación algunos de los mediocampistas serán cedidos a préstamo y el que podría emigrar es Jalil Elías (¿Godoy Cruz?).

Pero centrando la atención en Sperduti, el jugador está de vacaciones esperando una resolución sobre su caso y saber qué le deparará el 2018. Si volverá a calzarse la rojinegra o conservará la de Banfield. "Las charlas las están realizando de club a club. El delantero dio el okey", dijeron algunas voces cercanas a las tratativas. Y es por eso que desde el Parque insisten en que hay grandes posibilidades de que en esta oportunidad se pueda concretar su regreso.

Precisamente el Gordo estuvo a punto de volver a Newell's hace apenas unos meses, más precisamente en septiembre, pero una negociación un tanto conflictiva hizo que todo quedara en la nada. En ese momento el delantero contó que no se dio porque "la realidad es que del club había recibido dos ofertas, una del presidente y otra de un miembro de la comisión directiva. Me llama el técnico para ir a Newell's y coordinamos todo. Me dijo que le iba a ser de mucha utilidad y tenía muchas ganas de volver. Por lo que pasó me calenté, dije que era una vergüenza y me fui".

Ahora todo parece haberse modificado y lo pasado archivado. Newell's y Banfield mantienen el diálogo con el fin de acordar la vuelta del atacante, aunque claro que la condición leprosa tiene que tener un condimento clave para sortear los obstáculos judiciales. No sólo debe arribar a préstamo, sino que a un costo accesible para las arcas de la entidad.

Sperduti tiene intenciones de volver a su casa. Newell's fue a la carga nuevamente después del frustrado intento que realizó hace apenas tres meses y que terminó en una situación vergonzante. Y Banfield tiene intenciones de negociarlo. ¿Será el Gordo de fin de año leproso?

Amistosos

El 13 de enero Ñuls _inicia la pretemporada el 3_ jugará un amistoso frente a Belgrano, el 17 con Huachipato de Chile y el 20 ante Atlético Rafaela, todos en Rosario.