El goleador leproso que tuvo una segunda oportunidad en el futsal en su casa

“Arranqué en Malvinas antes de los 4 años. Me llevaba mi papá todos los días a entrenar y jugaba en la Linea E. Hice todo el fútbol infantil en el club. Además estaba jugando para el Colegio San José en la Liga Ardity. Luego pasé a cancha de once donde hice 11ª, 10ª, 9ª y 8ª y luego de ese año el director técnico Gastón Liendo decide dejarme libre. En ese momento me sentí frustrado y mal anímicamente. De ahí me fui a Adiur y jugué dos años. Tuve pruebas en Vélez y Lanús pero no prosperaron porque seguía flaco y petiso. De 2015 a 2017 estuve sin jugar y volví para el seleccionado universitario en cancha de 11 y un amigo, Manu Carmona, me convenció para probar suerte en el Futsal y fui a Horizonte. Marqué cerca de 50 goles y me llegó la propuesta de Newell’s.