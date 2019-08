"El gol te entrega confianza"

“El gol en lo personal te entrega confianza. En la primera fecha ingresé desde el banco y también convertí. Es algo importante para un delantero”. Lucas Albertengo ingresó en el mundo leproso de la mejor manera que lo puede hacer un nueve. Es la forma en que se puede aferrar a un lugar en el equipo, en este caso en la ofensiva. Así, con goles. En los dos encuentros que disputó Newell’s se llenó la boca de gol y eso le entregó una dosis de confianza alta, además de seducir a ese entorno que ruge y que muchas veces puede resultar impiadoso en los malos momentos: la tribuna. Un atacante no sólo tiene que seducir al entrenador, sino también a esa voz crítica que parte de los hinchas. Hoy sólo hay loas que alimentan su alma y elevan su ego, aunque tiene en claro que para conservarlo debe permanecer por este camino, más allá de que no siempre será sin obstáculos en el medio.

“Ya pasaron tres semanas del primer partido y por ahí eso complica porque no terminás de agarrar ritmo, pero el sábado no se notó mucho porque desde el primer minuto fuimos protagonistas con tenencia de pelota, tuvimos muchas situaciones y creo que fuimos superiores ante un rival durísimo. Ese es el mérito mas grande”, razonó el delantero de Egusquiza, un pueblo de esta provincia que no llega a tener 600 habitantes y donde se crió (nació en Rafaela, a 30 kilómetros de allí, por falta de un hospital).

“Me sentí bien. Pero todos estuvimos bien tanto desde lo físico como futbolístico. Tuvimos la pelota, fuimos claros en la circulación y generamos varias situaciones ante un rival que por momentos estaba replegado y era difícil llegarle. De todos modos, fuimos justos ganadores”, resumió el Flaco en su análisis de lo que fue un duelo que por momentos se tornó complejo, pero con paciencia, búsqueda constante del arco de enfrente y un juego intenso logró golpear al tatengue.

Albertengo buscó el gol de manera incesante. Y estuvo por conseguirlo en la primera mitad con dos chances concretas. En el inicio un cabezazo con destino de gol fue desactivado por un defensor y después un zurdazo cruzado terminó con Moyano evitando la conquista. Pero la tercera fue la vencida y el tanto sirvió para ponerle un moño a la victoria leprosa con una exquisita definición. “Cuando controlé la pelota pensé en definir, vi que salía el arquero y cerraba el defensor y son decisiones que se toman en un segundo. Por suerte me salió bien y fue un lindo gol. En lo personal da confianza. Lo importante es que sirvieron para tener este buen arranque”, explicó el delantero que en su infancia admiraba a Javier Saviola, más allá de que no iba a poder emularlo por sus diferencias de altura y posición, pero “me encantaba”, contó tiempo atrás..

“Es muy lindo convertir porque ayuda al equipo y en lo personal te entrega confianza. Más ahora que se me dio la chance de ser titular y pude hacer las cosas bien. Lo valioso es que sirvió para que el arranque sea bueno”, indicó el nueve que lleva la casaca número 30 y que llegó al Parque para cubrir la ausencia de un nueve goleador. Y en base a conquistas se está ganando no sólo la titularidad —que disputa con Rodrigo Salinas, quien el sábado debutó con la leprosa—, sino también el aplauso de la gente.

Newell’s sumó seis de seis en sus dos presentaciones en el Coloso (debe un encuentro con Independiente, en Avellaneda) en una temporada que será durísima y donde muchos pelean por engrosar el promedio del descenso. Hizo bien los deberes, pero todo pasa rápido y desde hoy todas las miradas están puestas en el tercer capítulo —cuarta fecha de la Superliga—, que será en Liniers frente a Vélez, un conjunto que “juega bien, tiene mucho la pelota y te crea situaciones. Además, posee jugadores con buen pie. Pero trataremos de hacer nuestro planteo para ser un equipo protagonista, sacarle la pelota y obtener un buen resultado en su cancha”, concluyó.