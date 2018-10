El gobernador pidió "no tensar la cuerda" con los aumentos.

El Gobierno provincial "rechaza totalmente" las expresiones de los organizadores de la Copa Argentina, que responsabilizaron al gobernador Miguel Lifschitz por el hecho de que el clásico entre Central y Newell's correspondiente a los cuartos de final del torneo no se dispute en Rosario. Y pidieron una "retractación pública". Lo hizo a través de un comunicado en el que expresa, entre otras cosas, que el gobernador Lifschitz "jamás tomó una decisión como la que sostienen dichos empresarios, ni indicó que se fijara tal postura". Previo a esto, y en un comunicado publicado esta tarde, los organizadores del torneo aseguraron que desde la gobernación de Santa Fe se comunicó que "se desiste de realizar Newell's - Central en la provincia". La comunicación del gobierno provincial también destaca que "hasta hoy, no teníamos definición oficial de la fecha y la hora prevista para la realización del evento, surgiendo diferencias totales en las propuestas de los clubes y la organización del torneo". Por ese motivo se vieron sorprendido por "la expresión falaz e inadecuada" que los responsables de la organización de Copa Argentina "han utilizado para sostener la decisión que han tomado, pretendiendo fundarla exclusivamente en una inexistente decisión negativa del Gobierno provincial, e inexplicablemente dirigida a la persona del Gobernador".

En la misiva, las autoridades provinciales también sostienen que "exigimos que aclaren la afirmación falsa que han hecho pública a través de medios oficiales. Es imprescindible dicha retractación para poder continuar la relación que siempre hemos decidido tener con los organizadores del Torneo referido y poder seguir coordinando la realización de éste y futuros encuentros deportivos en beneficio de los simpatizantes y protagonistas del fútbol local y nacional". El comunicado completo del gobierno provincial: El Gobierno de la Provincia de Santa Fe rechaza totalmente las expresiones vertidas por los organizadores del Torneo Copa Argentina, para justificar la decisión de jugar el clásico rosarino fuera de la Provincia y sin público presente. En efecto, el Gobernador Miguel Lifschitz jamás tomó una decisión como la que sostienen dichos empresarios, ni indicó que se fijara tal postura. Los organismos estatales encargados de la seguridad en dichos eventos vienen desarrollando desde hace varios días reuniones con dirigentes deportivos, organizadores del torneo y responsables de la seguridad pública para tratar de arribar a un acuerdo de partes que permita desarrollar la competencia deportiva con los menores riesgos posibles para los participantes y simpatizantes en general.



Al respecto, hasta hoy, no teníamos definición oficial de la fecha y la hora prevista para la realización del evento, surgiendo diferencias totales en las propuestas de los clubes y la organización del torneo. Tampoco se nos comunicaron fehacientemente los criterios reglamentarios o de uso con los que debe definirse el estadio para la disputa deportiva (cancha neutral, local, visitante, distante o cercana a la ciudad de procedencia de ambas parcialidades, etc.), y cuál es la decisión de los organizadores respecto de la presencia o no de público local, o de ambos equipos de acuerdo a las distintas opciones de lugar de disputa que pueden existir. Por tal motivo, sorprende la expresión falaz e inadecuada que los responsables de la organización de Copa Argentina han utilizado para sostener la decisión que han tomado, pretendiendo fundarla exclusivamente en una inexistente decisión negativa del Gobierno provincial, e inexplicablemente dirigida a la persona del Gobernador.

La conducta que repudiamos es totalmente desafortunada, no contribuye a lograr relaciones armónicas entre quienes explotan comercialmente la realización de las competencias deportivas, los deportistas, los clubes y los que tienen responsabilidades referidas a garantizar la seguridad pública. No es éste el camino que queremos recorrer y no estamos dispuestos a tolerar bajo ningún concepto que se pretenda responsabilizar a este Gobierno provincial por el lamentable presente que atraviesa el fútbol argentino, con partidos vedados a la presencia del público visitante, violencia estructural y riesgo permanente para los asistentes que solo quieren disfrutar pacíficamente de uno de los deportes más apasionantes que existen.