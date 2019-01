El Globo está inflado

Estreno. Damonte disputa el balón con Fértoli, que debutó en San Lorenzo.

Se sabe en qué estuvo ocupado Edgardo Bauza ayer desde las 18: frente al televisor observando el clásico San Lorenzo-Huracán. Y no tanto porque en Boedo lo idolatran, sino porque el Globo será el rival el próximo sábado, cuando Central reanude la competencia oficial por la 16ª fecha de la Superliga en el Ducó. El encuentro que completó la 13ª fecha (suspendida en su momento por el corrimiento de la final de la Copa Libertadores) le sirvió al Patón para tomar apuntes. Además, porque fue la primera puesta en escena del Globo con Antonio Mohamed al mando, tras la partida de Gustavo Alfaro a Boca. Y hay que decir que el 0-0 fue de alto voltaje emotivo pese a la ausencia de goles, que el equipo de Jorge Almirón fue más aún jugando con 10 casi una hora por una roja a Fabricio Coloccini y que el Globo mostró también cosas interesantes. Por algo está 4º.

Los dos fueron al frente y tuvieron situaciones claras, antes y después de la roja a Coloccini, que a juzgar por el árbitro Merlos pisó adrede a Damonte luego de hacer un lujo impropio del defensor. Y los dos 9 pudieron gritar: Nicolás Blandi por un lado y el refuerzo Lucas Barrios por el otro, pero los arqueros fueron figuras: ambos debutantes, Monetti en el local y el paraguayo Silva en el Globo. Ellos fueron responsables de que no se modificara el resultado.

En el santo debutó rápido el ex Newell's Héctor Fértoli, que tuvo un buen desempeño pero lo sacaron por Peruzzi porque hacía rato que se jugaba con diez.

Huracán padeció pese a la superioridad numérica, pero igual fue al frente también y tuvo potencia ofensiva, algo que el Patón habrá tomado nota. Auzqui y Roa fueron punzantes por las bandas y la dupla debutante ofensiva de Barrios y Lucas Gamba inquietó siempre, mientras que en el medio Mohamed apostó por un doble 5 de marca con Rossi-Damonte, pero luego Toranzo le dio más juego. El Globo no ganó pese a jugar con uno más casi 60' pero Central debe considerar que será de cuidado.

