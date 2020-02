El Gigante aún sigue "a medias"

Se esperaba un visto bueno en horas del mediodía de ayer para que la clausura de medio Gigante de Arroyito no quede efectiva. La pelota pasó para hoy, y eso complica más la situación como para revertirla. Igual, mientras haya “diálogo” la expectativa seguirá vigente en la jornada matutina de hoy. Claro, de ahí no puede pasar por el tema de la organización de “entradas” y “operativo policial”. Todo dependerá de que el Ministerio de Seguridad provincial vuelva sobre sus pasos. Un recurso de amparo de la dirigencia auriazul podría cambiar las cosas, pero no sería un buen paso.

Las bombas de estruendo (fueron 6) que cayeron en el estadio auriazul en el partido con Gimnasia fueron las causantes de la medida tomada y comunicada en la mañana del miércoles por la Seguridad provincial, no la pirotecnia que se utilizó para recibir al equipo luego de una semana en la que se había hablado mucho sobre el recibimiento a Diego Armando Maradona.

La sanción, de hacerse efectiva, será de no poder ocupar los hinchas la popular que da al club Regatas (la de la barra canalla) y las plateas que dan al río Paraná, en ambos casos las dos bandejas, por lo que la capacidad del estadio se reduciría al 50 por ciento.

Esto además trae aparejado que los socios que tienen abonos a palcos y plateas deban ser “reubicados” en la platea de Cordiviola y que las populares sean vendidas con anterioridad para que no queden los hinchas en las adyacencias del Gigante porque sólo estaría disponible la doble bandeja de calle Génova.

De igual modo, hoy habrá una reunión en la gobernación donde el titular Omar Perotti se juntará con los directivos de Central (y el resto de los clubes santafesinos) para coordinar medidas en el sistema de seguridad de espectáculos deportivos.