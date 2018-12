El futuro de Quintero es una incógnita

El volante colombiano Juan Fernando Quintero no quiso soltar prenda sobre su futuro y el mundo River entró en una especie de pánico porque tras la salida del Pity Martínez parecía el indicado para calzarse la pesada camiseta 10 con la banda roja.

"No se acaba el 2018 y no puedo pensar en el 2019, estoy muy contento en River, aprovechando la oportunidad que me dio el fútbol. Pero ahora estoy disfrutando de la familia y de las vacaciones", dijo Juanfer cuando fue consultado por los rumores que indican que tendría ofertas del codiciado fútbol europeo y el millonario balompié chino.

River ya hizo pública la intención de comprar el pase del talentoso volante creativo para continuar contando con sus servicios el año próximo pero sobre la marcha de estas negociaciones hay un hermético silenzio stampa, tanto desde la dirigencia de Núñez como del entorno del jugador y su representante.

Mientras el plantel millonario sigue disfrutando de unas merecidas vacaciones tras la obtención de la Libertadores ante Boca en Madrid, en el rubro posibles refuerzos para el equipo de Marcelo Gallardo hay más rumores que certezas. El volante central Matías Kranevitter reafirmó su deseo de volver a River, aunque desde la dirigencia millonaria, con el presidente Rodolfo D'Onofrio a la cabeza, bajaron un poco las expectativas por cuestiones económicas, ya que el jugador tiene un contrato muy alto en el Zenit ruso y la única manera de repatriarlo sería a través de un préstamo, aunque esta modalidad depende de la dirigencia rusa.

Otro que suena como posible es el zaguero central Lisandro Martínez. Surgido en Newell's pero con actuaciones sobresalientes en Defensa y Justicia, el defensor concitó el interés tanto de River como de Boca, aunque la incorporación sería recién para mediados de año.

Para redondear el plan maestro que guiará los objetivos riverplatenses el año entrante hubo una reunión entre el Muñeco y el mánager Enzo Francescoli, en la que se combinó un almuerzo y una tarde de golf en un coqueto club del norte capitalino.