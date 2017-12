El futuro: entre el ascenso y la copa

Central Córdoba empató el lunes 0 a 0 en su visita a Leandro N. Alem, cerrando de muy buena manera un año que no comenzó de la forma esperada.

Ayer llegó otra buena noticia, ya que el puntero Defensores Unidos perdió 2 a 0 ante Dock Sud y no pudo escaparse en las posiciones. De hecho, el villero ahora comparte el liderazgo con Midland y ambos están apenas dos puntos por encima del charrúa, que es escolta junto a Luján.

Pensando en lo que viene, el charrúa recién volverá a jugar a fines de enero. En la reanudación del campeonato recibirá a Dock Sud, en lo que será el cierre de la primera ronda. Ese encuentro será importante para definir la clasificación a la próxima Copa Argentina. Más allá de que aún no está confirmado, el sistema de ingreso sería igual al de la anterior edición y entrarían los primeros cuatro de la tabla al finalizar la primera mitad del torneo.

En dicho caso, los clasificados para la Copa Argentina 2018 serían Midland, Defensores Unidos, Central Córdoba y Luján. Pero para asegurarlo falta un partido más y un triunfo ante el Docke sería imperioso, ya que hay muchos equipos separados por pocos puntos.

Más allá de la clasificación o no, el gran objetivo es el ascenso a la Primera B. Y esa meta está más a tiro que nunca. En este tipo de torneos asegurarse el número uno es lo recomendable porque jugar el reducido no es para nada fácil. Es al todo o nada y ya no importa todo lo que se hizo bien durante el campeonato. Si tenés una mala tarde, te quedás afuera.

Por lo pronto, los jugadores descansarán y ya habrá tiempo de pensar en lo que viene.