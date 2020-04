El fútbol de primera división puede volver pero sin público

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dedicó un párrafo al fútbol, ayer en un reportaje con una radio capitalina, y el mundo de la redonda comenzó a tejer y destejer el futuro con el aislamiento obligatorio y la pandemia del coronavirus en ciernes. Todo esto con rumores sobre cambios en la estructura y el diseño de los torneos.

En una entrevista con Radio Mitre, el presidente Fernández habló sobre la salida gradual de la cuarentena y si bien aclaró que no está dentro de sus prioridades, sostuvo que el fútbol podría estar entre las actividades que pueden ir flexibilizándose con el tiempo, aunque aclaró que hay temas económicos de los clubes que lo exceden. "Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir, que son el fútbol, el cine y el teatro. El fútbol, por ahí sin espectadores, poco a poco se puede ir flexibilizando. Con espectadores es imposible".

Sobre si en mayo podría volver el deporte más popular para todos los argentinos, el primer mandatario fue contundente: "No sé cuando va a volver, lo que sé es que mayo es el peor mes, cuando esperamos el pico".

El regreso de la actividad en mayo es uno de los temas en el que coinciden algunas publicaciones, aunque las versiones abundan sobre cambios en el formato de los torneos, ya que podría estar en carpeta la suspensión de los descensos esta temporada y con los dos ascensos llevar el número de equipos a 26 en el 2021. El horizonte en este caso, siempre según los rumores, sería volver al torneo con 30 equipos, pero para que ello ocurra habrá que negociar y mucho en la AFA. Por lo pronto, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue tajante: "La prioridad es la salud, no cómo se definen los torneos. No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión", expresó.

Respecto de los rumores de cambios en los torneos, Chiqui señaló: "Me sorprende un poco lo que está saliendo.

Para nosotros hoy está primero la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto. Hay que esperar".

En tanto, el vice canalla Ricardo Carloni también se refirió al tema: "ni yo ni nadie puede saber si el fútbol vuelve en mayo o en junio, siempre sin público, porque dependemos de la curva de la pandemia y de lo que pase hoy o mañana". Respecto de la compleja situación económica y financiera que atraviesan los clubes, Carloni sostuvo que "son problemas que afectan a todos". Y advirtió que "la vuelta del fútbol es lo que queremos todos los clubes, pero hoy lo único que hay es incertidumbre porque nadie sabe qué pasará mañana".