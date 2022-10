Gabriel Heinze no piensa dejar nada librado al azar y controlará el equipo de reserva y hasta las inferiores.

Gabriel Heinze no es de los entrenadores que se ocupan exclusivamente de la primera. En su caso incluso irá mucho más allá del hecho de tener un contacto estrecho con la coordinación de las juveniles y los DT de las diferentes categorías. Desembarcará con todo en el Parque. Con su grupo de trabajo controlará el fútbol del club y, entre otras cuestiones relevantes, el tema de las futuras incorporaciones. Un motivo más que suficiente para que el club haya desistido de contratar un mánager, si bien en cierto momento se manifestó que llegaría antes que el entrenador.

Heinze se encontrará al mando de la primera, pero supervisará además la reserva y algunas de las divisiones mayores de inferiores , tal cual declaró el presidente Ignacio Astore a radio La Red. Esta determinación puede generar algún recambio entre los quienes vienen trabajando en el club, aunque todavía no existen mayores precisiones sobre lo que sucederá, debido a que lo del entrenador es reciente y se dio de manera imprevista. En principio la coordinación de las inferiores continuará a cargo de Gustavo Tognarelli.

Un requisito de Heinze para llegar a Newell’s, y que la dirigencia le cumplirá, es el control absoluto del fútbol con su grupo de colaboradores. Tendrá a un hombre de confianza, Horacio García, que ocupará el cargo de coordinador general de la secretaría técnica de Newell’s.

Además, García se dedicará nada menos que a la contratación de los futbolistas que le solicite Heinze para reforzar a la primera. Ya no habrá injerencia de la dirigencia ni de los allegados que venían trabajando en los refuerzos.

García, aparte de tener un vínculo estrecho con Heinze, fue colaborador de Marcelo Bielsa. Y trabajó en Talleres, cuando Frank Kudelka dirigía a la primera. Pero estuvo un breve tiempo, dedicándose a captar jugadores para la reserva. Uno de los que llevó fue un arquero que nunca debutó en Newell’s, Kevin Humeller.

No es ninguna novedad que Heinze es detallista y perfeccionista en relación a su trabajo. Actúa con la intención de no dejar nada librado al azar. Se preocupa por conocer cómo responden adentro de la cancha los futbolistas que en cualquier momento pueden dar el salto a primera o por alguna razón quedaron relegados. No será extraño observarlo seguido siguiendo un partido de reserva o de las inferiores de Newell’s.

Era común que Heinze se hiciera presente en los encuentros de la reserva de Vélez. En alguna ocasión se quedó en Santa Fe después de que jugará la primera para mirar a la reserva velezana contra Unión, acompañado por su ayudante de campo, Mariano Toedtli, que también integraría su cuerpo técnico en el conjunto rojinegro junto a Nicolás Pavlovich y el preparador físico Javier Vilatmijana.

Consultadas distintas personas vinculadas a la formación de futbolistas del club del Parque, manifestaron que es una gran noticia el arribo de Heinze, porque puede darle un salto futbolístico a la institución. Consideran que es positivo que un entrenador de primera se preocupe y ocupe de todo lo que sucede con la reserva e inferiores. “Tiene que existir esa comunión”, resaltó una de las fuentes.

En ese sentido se remarcó la diferencia con el exentrenador de la lepra, Javier Sanguinetti, actualmente en Banfield, que atendía exclusivamente a la primera y nunca se arrimaba a ver los partidos de inferiores.

“Es muy bueno que Heinze o alguno de sus colaboradores miren a los chicos. Le hace bien a todos, a los jugadores y a los técnicos”, dijo uno de los consultados, con una vasta trayectoria en la labor formativa.

De todos modos, existe una lógica incertidumbre en algunos, quienes no saben cuál será su futuro. Por lo pronto, esperan que el presidente Astore les comunique en breve cómo seguirá. Lo que es seguro es que Heinze desembarca con todo para controlar el fútbol del club.

PF de vóley

El preparador físico Javier Vilatmijana, que acompaña a Gabriel Heinze desde que este comenzó su carrera de entrenador, en Godoy Cruz, ya estuvo trabajando en Rosario. Pero lo hizo en otro deporte. Vilamitjana fue el preparador físico del equipo de vóley de Rosario Sonder entre 2005 y 2007, en la Liga Nacional y la Copa Aclav.

Un anuncio que se adelantó

El mismo día que surgió la noticia de la posible llegada de Heinze a Newell’s, pero algunas horas antes, una alta fuente del club deslizó que el nuevo DT seguramente sería anunciado la semana siguiente.

Con el revuelo que causó un rato después la versión de que Heinze sería DT de Newell’s, se adelantó el anuncio para el martes pasado, para frenar semejante ola.

La cautela con la que se manejó la dirigencia pinta de alguna manera la forma de ser de Heinze. No le agrada para nada que se filtre una noticia en relación a su figura. Y si algo así sucede, hasta es capaz de dar marcha atrás con una decisión.