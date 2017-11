El entrenador del seleccionado argentino, el casildense Jorge Sampaoli, sostuvo ayer que viajó a Moscú, donde mañana se realizará el sorteo del Mundial Rusia 2018, "pensando en el grupo" que le puede tocar a su equipo "más allá de que dependa del azar".

"Viajé pensando en el grupo que nos puede tocar, más allá de depender del azar. Estoy ilusionado con saber finalmente quiénes serán los rivales que nos tocarán", aseguró Sampaoli ayer en diálogo con TyC Sports. Y, además, al ser consultado por la presencia de cinco entrenadores argentinos en la Copa del Mundo, opinó que "el fútbol es el deporte que es nuestro, el fútbol es del Río de La Plata, por algo tenemos a los mejores jugadores de la historia y hoy por hoy a los entrenadores". Además de Sampaoli estarán en Rusia como DT Ricardo Gareca (Perú), Néstor Pekerman (Colombia), Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita) y Héctor Cúper (Egipto).

Por su parte, el entrenador albiceleste ratificó ayer que Alemania no está entre los equipos que más lo seduce, aunque destacó que tiene un temple especial para disputar los mundiales.

Tras haber declarado la semana pasada en Buenos Aires que no le gustaba como juega el conjunto germano, amplió el concepto: "Tiene una estructura que ha mantenido durante mucho tiempo por tener un proyecto a largo plazo". Y agregó que "hoy no tiene símbolos, embajadores determinantes. A mí me gusta otro tipo de estilo, a pesar que reconozco que cuenta con una fortaleza mental para enfrentar este tipo de torneos", sentenció. En tanto, definió como "interesante el juego de España porque tiene muchos volantes que se asocian y nunca propone la espera". Y concluyó: "Francia tiene enormes delanteros y Brasil está bien parado en defensa, cuenta con jerarquía y tiene a Neymar".

Argentina será cabeza de serie de uno de los ocho grupos del Mundial, mientras que en los otros siete estarán: Rusia, Brasil, Alemania, Polonia, Bélgica, Portugal y Francia.

La cuestión para Argentina será tratar de evitar el "grupo de la muerte". En el famoso "copón dos" estarán selecciones que bien podrían ser cabezas de serie, pero por la posición en el ránking Fifa no lo son en la actualidad, como España, Inglaterra, México, Colombia y Uruguay (aunque éstos dos últimos no pueden enfrentarse con Argentina por ser de la misma confederación) y Suiza, habida cuenta que el gran ausente es Italia. El tema es que puede haber una selección fuerte de Europa en la zona albiceleste.

COPONES Y FORMATO DE LOS GRUPOS

a) En el bombo 1, Rusia será la bola roja y ya tiene asignado la posición A1 como anfitriona.

b) Las siete selecciones restantes del copón 1 pasarán de manera automática a la posición 1ª de cada grupo (grupos B a H), mientras que se elegirán al azar de los bombos 2, 3 y 4 las selecciones que completarán los grupos.

c) La Fifa garantizará que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de Europa, representada en el Mundial por catorce selecciones. Cada grupo contará con al menos uno y como máximo dos combinados europeos. De este modo, seis de los ocho grupos incluirán dos selecciones europeas.



Mañana, con el sorteo, empieza el Mundial

Mañana, a las 10, será la hora de la alfombra roja con la presencia de los entrenadores de las selecciones clasificadas y las leyendas que estarán a cargo del sorteo del Mundial de Rusia. En el mediodía de nuestro país empezará la ceremonia específica del sorteo de los grupos que tendrá una duración de una hora. La zona mixta _ocho zonas repartidas según cada grupo_ está programada desde las 13. Allí hablarán los DT tras conocer los cruces.