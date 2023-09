El fútbol argentino difundirá algunos audios del VAR tras un año de espera

Uno de los grandes cuestionamientos hacia el arbitraje del fútbol argentino, además de la disparidad de criterios que utiliza para juzgar jugadas similares, era la no publicación de los audios del VAR. Finalmente, y luego de un año y medio de la implementación de la tecnología en el fútbol doméstico, se comenzarán a publicar .

La norma comenzará a aplicarse luego de la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas, por lo que se implementará desde la 4ª fecha de la Copa de la Liga, y la Dirección Nacional de Arbitraje ya dejó en claro que publicará dos, tres o cuatro clips por fecha y no de todos los partidos.

El VAR desembarcó en el fútbol argentino en la fecha 8 de la Copa LPF de 2022, en el último fin de semana de marzo y a comienzos de abril. Si bien con el transcurso del tiempo y ante las polémicas que se desataron en torno a los fallos arbitrales, con VAR incluido, la publicación de los audios fue siempre motivo de reclamo para el director de arbitraje, Federico Beligoy, demoró más de la cuenta.

"No tenemos ningún problema en hacerlo. Hay una reunión de Comité Ejecutivo y les expliqué que necesitaba el tiempo necesario para que los árbitros se adapten, incluso para el diálogo y las formas de analizar. No hay nada que no podamos mostrar", señaló en junio del año pasado Beligoy.

El sitio Doble Amarilla hizo un resumen de las sucesivas declaraciones de Beligoy durante el 2022. "La idea es que el próximo año se puedan publicar los audios. Con la llegada del VAR, el árbitro tiene que ir relatando el partido e informando a cabina sobre lo que sucede. Hay que hablar con protocolo, elocuencia, de manera consistente y corta, con procedimientos y protocolos reglamentarios. Nos falta un poquito más en ese punto", enfatizó sobre una de las cuestiones en las que los árbitros deben puntualizar al momento de hablar con los jueces de cabina.

Por último, en mayo de este año y tras el Superclásico, Beligoy insistió en esperar para la publicación de los audios: "Se van a hacer públicos cuando nosotros lo dispongamos, cuando creamos que nuestro equipo está cien por ciento preparado. Cuando tengan el bagaje, el recorrido y la práctica correspondiente como para que ellos también sepan que ahora se van a pasar lo audios".