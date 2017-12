El foco no será desviado

¿Cuál será la apuesta de Newell's en 2018 en cuanto a las competencias que se les vienen? No hay ninguna duda de que tanto Juan Manuel Llop como la dirigencia rojinegra no se desviarán del objetivo principal: sumar puntos y conservar el promedio del descenso. Por supuesto que la participación en la Copa Sudamericana es un bonus track importante, como para no despreciar por todo lo que significa disputar un torneo a nivel internacional, el ingreso económico que genera y el roce que le entrega a los jugadores, sobre todos los juveniles que vienen construyendo su carrera en la máxima categoría. Y en el afán de vender a futuro es valioso mostrarlos. Por supuesto que intentará superar el escollo llamado Atlético Paranaense, con el que definirá en el Coloso, para superar la fase y seguir en competencia. Sólo habrá dos partidos recién en abril y tampoco genera demasiado desgaste, sobre todo en planteles preparados para afrontar diversas competencias. Más aún cuando sólo tiene que disputar el torneo doméstico con un cotejo semanal. De todas formas, el entrenador tiene en claro que la prioridad es la Superliga y los dirigentes _en su gran mayoría_ comparten esa mirada. El máximo temor, sobre todo de los directivos, es padecer inconvenientes con el promedio y correr riesgos en el futuro con el tema de perder de categoría. Precisamente el presidente Eduardo Bermúdez le dijo a Ovación en Paraguay, durante el sorteo, que eso está entre las prioridades: "No quiero correr riesgos con el tema del descenso". La línea que traza es similar a la que llevó a cabo desde que asumió, cuando apostó a llevar a Newell's al 1.4 de promedio para no tener sorpresas. El 2018 no será del todo diferente, con la mirada focalizada en el torneo por sobre la Copa.