El Flaco y el Negro por la paz

César Luis Menotti, técnico de Central, y Julio Alberto Zamora, de Newell's, se juntaron en un hotel céntrico en la previa al clásico que se disputó en abril de 2002. "Los rosarinos debemos aprender a respetarnos", dijo el Flaco durante la charla con los periodistas un par de días antes del duelo que se llevó a cabo el 14 de abril y que terminó con un pálido 0 a 0, en el Gigante de Arroyito y con público de las dos entidades. "Acá tienen que volver el padre con su hijo a las canchas de fútbol. Y desgraciadamente esto no está pasando", declaró el Negro junto al experimentado DT que lo había dirigido en su paso por River. "Cualquiera sea el resultado pido que no tengamos que sufrir el lunes la tristeza de esta realidad violenta del fútbol", disparó el Flaco pregonando la paz. El derby no aportó nada desde lo futbolístico y fue un flojo 0-0, pero todo se desarrolló sin incidentes.