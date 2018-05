El fin de un torneo, con la esperanza renovada

Casi 9 meses es el tiempo que pasó desde el debut rojinegro en la Superliga. Con un plantel diezmado, por el alejamiento de futbolistas trascendentes, se inició el segundo ciclo de Juan Manuel Llop en el banco rojinegro. A los tumbos anduvo Newell's por el torneo, hasta que se cambio el entrenador. Omar De Felippe asumió y de a poco modificó el funcionamiento del equipo. Esta etapa concluye hoy con la visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, a días de haber estado cerca de la hazaña de continuar en la Copa

Sudamericana. Es el momento de cerrar una discreta campaña, aunque no tan mala tal cual se insinuaba en un momento. Pero como este desenlace lo encuentra en alza queda abierta la expectativa de que es posible mejorar aún más el rendimiento para la próxima temporada.

De Felippe reacomodó al conjunto y acaba de conseguir con Newell's por primera vez dos victorias seguidas, Defensa y Justicia (1-0) por la Superliga y Atlético Paranaense (2-1) por la Sudamericana. Fue destacable de la Lepra el resultado y el juego desplegado en ambas presentaciones, contra rivales que eran un riesgo. Ganó en base a actitud y agresividad, si bien por la copa no le alcanzó para modificar la derrota por 3 a 0 en Curitiba.

Pese a la rápida despedida de la Sudamericana, dejó en claro que es posible otra manera de jugar y de hacerlo de igual a igual. La Superliga concluye y no hay más tiempo para demostrarlo. Es un tema pendiente para después del Mundial, con un último partido en este semestre, ante Deportivo Rincón de Neuquén por la Copa Argentina el viernes, aunque se trata de una exigencia mucho menor a lo acostumbrado.

El encuentro en La Plata aparentaba ser el último de varios futbolistas de este plantel. El interés de De Felippe es retener algunos de ellos. La idea que tiene es que sigan Nelson Ibáñez, Víctor Figueroa y Juan Ignacio Sills, quienes a mitad de año concluyen su vínculo con el club. Es un hecho que contará con Luis Leal, goleador de Newell's, con quien se acordó la compra del 85 por ciento del pase. Falta la autorización de la negociación de parte del juez Fabián Bellizia, responsable del paraguas judicial. Queda también pendiente si se decide tratar de retener a Brian Sarmiento, en la actualidad en el proceso de recuperación de una fractura de tobillo izquierdo.

Los únicos por los que no se contempla negociar una continuidad son dos que justamente hoy faltarán en el bosque platense y cuyos préstamos finalizan, el marcador central Bruno Bianchi y el lateral José San Román.

El panorama es este de cara al futuro. De Felippe se encuentra abocado al día a día, imaginando y planeando también lo que vendrá, pese a que públicamente exprese lo contrario. Es lógico que vaya imaginando con qué jugadores contará para armar un equipo competitivo. Mientras tanto, recalca una idea de juego que propone compromiso, actitud y reducción al margen de los errores no forzados.

La prédica recae en futbolistas cuya mayoría seguirá bajo las órdenes del entrenador, entre ellos jóvenes con el compromiso de consolidarse en lo inmediato: Leonel Ferroni, Alexis Rodríguez, Braian Rivero, Facundo Nadalín, Joaquín Torres y hasta Héctor Fértoli, con más partidos que los demás pero también transitando por ese mismo proceso.

Newell's culmina la Superliga por debajo de la mitad de tabla, más allá de que hoy logre una victoria. No le alcanzó una mejor posición en la tabla la campaña realizada con De Felippe, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Los resultados no fueron descollantes. Pero Newell's creció, ante todo desde el rendimiento. El entrenador demostró que sabe cómo lograr un crecimiento, pese a que no tiene un plantel nutrido ni relevante.

En el último compromiso de la Superliga se encontrará con el golpeado Gimnasia, sin victorias desde hace 9 fechas, consecuencia de 6 caídas y tres empates. El único aliciente del mens sana es que igualó en los últimos partidos ante Independiente y el campeón Boca, bajo el interinato de Darío Ortiz.

Newell's concluye su participación en la Superliga con un andar aceptable, lejos de la ilusión del inicio pero con actuaciones que renovaron la esperanza para lo que vendrá.