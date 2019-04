El fideicomiso, más que juntar dinero

"El hincha piensa que armar un fideicomiso es fácil y sólo hay que reunirse en un bar de tribunales y juntar dinero para armar el plantel". La apreciación de un opositor rojinegro sirve para graficar la situación sobre el fideicomiso, cuya conformación se está tratando en las últimas semanas y que servirá para conseguir dinero para armar el nuevo plantel. La realidad es que se está en los primeros pasos y queda mucho camino por recorrer. Nadie puede asegurar que vaya a crearse, a pesar de las buenas intenciones que declaman los distintos sectores de la vida política rojinegra. Los costos de administración del fideicomiso y la cuestión impositiva son cuestiones que hay que clarificar, aparte del responsable de administrarlo y de cuál será la garantía para la devolución del dinero, que se prestará a tasa cero de interés.

El boceto que le entregó la comisión directiva a la decena de agrupaciones opositoras sobre el proyecto de fideicomiso fue debatido durante la segunda reunión mantenida entre ambas partes el miércoles pasado. Se trató de un encuentro en el que se discutieron cuestiones técnicas, con la participación del tesorero Sebastián Orsini y el contador del club Marcelo Bengoa.

Los impuestos a pagar

Las distintas fuentes consultadas que participaron de la reunión manifestaron que existe buena voluntad, al menos es lo que se declama, pero remarcaron que recién se están transitando los primeros pasos. Nadie quiere aventurar de que el fideicomiso finalmente saldrá a la luz. Es un largo proceso, que requiere en primer orden determinar las cuestiones tributarias de este instrumento financiero, cuáles son los impuestos que corresponden a un fideicomiso, si hay que pagar ganancias o ingresos brutos.

La atención del hincha de Newell's está puesta en la existencia del fideicomiso para conformar un plantel competitivo, capaz de sacarlo de la apremiante situación que tendrá con el promedio la temporada próxima. Esperan que oficialismo y oposición entablen acuerdos mínimos para sacar a flote al equipo. Pero todo no es tan sencillo, aunque así pareciera. No alcanza con el hecho de conseguir personas que aporten dinero a devolver sin interés.

El costo de administración es otra de las cosas a dilucidar. El oficialismo propuso al contador Ricardo Schneir. La oposición rechazó de manera unánime que uno de los integrantes del órgano fiduciario por la deuda concursal también esté a cargo de administrar el dinero para conseguir los refuerzos. El tema quedó abierto y se les propuso a los sectores opositores que propongan alternativas.

El control de los fondos

Una idea que anda dando vueltas es que el administrador no sea una persona física sino una persona jurídica, como ser la subsidiaria de un banco, que además se especialice en fideicomisos. Por citar un ejemplo, el capital social de BMR Mandatos y Negocias S.A. está integrado en un 99 por ciento por el Banco Municipal de Rosario y en un 1 % por la Municipalidad de Rosario. Su objeto es estructurar y administrar fideicomisos, entre otras actividades.

Hoy la tarea es pedir cotización para tener una mayor certeza de lo que puede costar el control de los fondos del fideicomiso.

No es tampoco una cuestión menor quiénes se harán cargo de los costos que genere el fideicomiso, si el club o los aportantes.

No a los jugadores de garantía

Las cuestiones expuestas arriba son prioritarias para seguir avanzando. De todos modos, ya se trató cuál sería la garantía para la devolución del dinero. Se rechazó que sean los futbolistas, porque esto puede obligar a venderlos al precio que sea ante la necesidad de devolver la plata que se prestó. La idea es que se incremente el porcentaje del 15 por ciento que retiene el juez Fabián Bellizia, responsable del paraguas judicial, de los ingresos del club, que sirve para pagar la deuda concursal.

Si bien se entiende que la devolución a los prestamistas será en base a la venta de futbolistas, no hay intención de que la garantía sean los juveniles con proyección de primera, porque después se los puede terminar rifando, causando un daño al club.

Desde las agrupaciones opositoras se sostuvo que el fideicomiso será viable si la garantía es el juzgado de Bellizia. La opción que se planteó es que se aumente el 15 por ciento que retiene el magistrado para que se utilice para la llegada de futbolistas.

Por el momento no está claro cuánto sería ese porcentaje demás. En un principio se habló de un 3 o 4 por ciento. Otras voces dicen que con eso no alcanza. Si se retiene un 3 por ciento, habría que vender por 30 millones de dólares para conseguir 900 mil de la moneda estadounidense. Son cifras a la que es imposible llegar, más aún para un club que hace tiempo no realiza ventas importantes. Por eso proponen que la retención sea de un 10 o 15 por ciento.

La preocupación es compartida por todos los vinculados a Newell's. Más allá de los cuestionamientos, se busca una salida al complejo momento en el que se encuentra el equipo. El fideicomiso es una alternativa, aunque recién se está en el comienzo. Como esta semana es corta, la nueva reunión entre oficialismo y oposición sería después de Pascuas.