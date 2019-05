El fideicomiso estaría listo en tres semanas

El fideicomiso para reunir dinero con la finalidad de la conformación del futuro plantel de Newell’s estaría operativo en tres semanas de acuerdo a los pasos que se vienen llevando adelante. El propósito es que a partir de junio se reciban los préstamos, que serán con una devolución sin interés y una vez que concluya la temporada futbolística 2019-2020. Si bien no existe certeza de cuánto es lo que se puede recaudar, más allá que se hable de figuras importantes vinculadas a la historia rojinegra que estarían dispuestas a aportar, el oficialismo y la oposición acordaron apostar a esta herramienta financiera.

Hoy está prevista una reunión entre la comisión directiva y el contador Ricardo Schneir, miembro del fideicomiso por la deuda concursal, para analizar cuestiones técnicas, algo que servirá para terminar de darle forma al contrato, que deberá remitirse a BMR Mandatos y Negocios S.A., administradora del fondo fiduciario.

El contrato tendrá que ser analizado por el departamento de legales del BMR, cuyo capital social se constituye con el 99 por ciento del Banco Municipal y el 1 por ciento con la Municipalidad. El tiempo que demandará su estudio será de alrededor de una semana.

El secretario Juan José Concina y el contador del club Marcelo Bengoa se juntaron ayer con BMR, para interiorizarse sobre cuestiones referidas al fideicomiso. Hasta el momento, la dirigencia no había tenido ningún contacto con la empresa, porque los que habían realizado gestiones con la misma fueron referentes de la oposición.

Una vez que BMR estudie el contrato y de el okey, se lo devolverá a las autoridades del club, que deberá aprobarlo en reunión de CD, algo que se descuenta porque los referentes están de acuerdo con su existencia. A partir de allí se enviará al juez Fabián Bellizia, responsable del paraguas judicial, que lo tiene que autorizar.

Bellizia tiene conocimiento de las gestiones para que funcione un fideicomiso de estas características. Desde un primer momento manifestó que es algo viable y no se opuso. Y si no existe ninguna sorpresa, no lo rechazaría una vez recibido el contrato.

Entre una y otra cosa, si todo sale bien, se calcula que el fideicomiso finalmente quedaría conformado en unas tres semanas. Así que en junio podría recibirse el dinero, a utilizar para las posibles incorporaciones. La esperanza es que haya personas reconocidas del mundo Newell’s dispuestas a aportar, aunque nadie se anima a decir cuánto es el dinero que es posible recaudar.

El oficialismo y la oposición tuvieron un punto de encuentro con la idea del fideicomiso, ante la preocupación de que Newell’s comenzará la próxima temporada con el peor promedio. Existen diferencias marcadas entre unos y otros. Incluso, por lo bajo hay cuestionamientos cruzados mientras se llevan adelante las tratativas para la conformación del fideicomiso. Pero ninguno pone piedras en el camino a esta iniciativa.

El presupuesto para los socios

El martes 14 de mayo será la asamblea especial para la consideración y resolución del cálculo de recursos y presupuestos de gastos para el ejercicio 2019/2020. Newell’s informó que el presupuesto está disponible para consulta de los socios. El material se puede adquirir en la oficina de atención al socio, en los horarios habituales de atención. A la vez se pueden realizar consultas sobre el mismo al contador del club Marcelo Bengoa, coordinador de áreas y presupuesto, mañana y el viernes, a partir de las 18.