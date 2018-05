El Fantasma, de la mano de las históricas

De ninguna manera el duelo entre Provincial A y Duendes podía ser considerado una revancha si se tiene en cuenta que fueron ellos los dos grandes animadores de la final del año pasado. Y no podía serlo porque no había ningún título en juego. Sobre fines de 2017 ese privilegio le correspondió al rojo, aunque ayer era el día del reencuentro. Pero como aquel Duendes y aquel Provincial ya no son estos mismos equipos es que la tarde en barrio Cura se trató de otra historia. Distinta, pero igualmente de sabores especiales. Porque si algo se sacan estos dos cuando se chocan son chispas de todos los colores. Finalmente fue para el Fantasma, que supo asestar los golpes de gracia en el último cuarto, a 4 minutos del final gracias a la experiencia de Agustina Bouza y Eugenia Gutiérrez. Las más grandes firmaron la planilla del éxito. Con una segunda definición, la de Gutiérrez, exquisita, de emboquillada. Transcurrida entonces la fecha 6 del torneo de primera división de damas de Hockey del Litoral, Duendes bajó al escolta, se colocó como tal junto a GER A y quedó a solo un punto de Plaza, que llegaba con puntaje ideal pero sufrió en Nahuel y terminó empatando con Old Resian 2 a 2. Igual le alcanzó para mantenerse como único líder de la tabla.

Este Provincial y este Duendes no son los del año pasado porque el primero se desmembró tras el título y el segundo maduró, se asentó. La poca experiencia que hoy tiene el rojo contrastó contra la que tiene el Fantasma. En la cancha, eso se nota. La picardía y la viveza, el oportunismo. La inocencia y la timidez.

Sin embargo, esta versión de partido no se deslució en absoluto desde un punto de vista ineludible: son dos buenos exponentes de hockey. Apuestan a una filosofía de juego que da gusto ver. Claramente es el Fantasma el que ahora la tiene aceitada y Provincial el que debe responder mientras se reacomoda, pero saben brindar espectáculo, sin postergar esa búsqueda de tenencia y circulación de pelota. Desde allí, las consecuencias.

Ayer el encuentro fue parejo en los primeros tres cuartos, con chances de peligro en una balanza equilibrada aunque con un Duendes más poseedor del objeto de lujo y un Provincial más "aguantador", poco dispuesto al riesgo y expuesto a la carencia de no tomar algunas notas. Ejemplo de ello fueron las situaciones que se repitieron durante varios momentos del partido, sin que el local pudiese resolverlas. No era abrumador el dominio del Fantasma, ni ahí, pero se respiraba en el aire, ya cuando el partido se diluía, que si había un ganador, ese iba a erigirse en un detalle. Y el detalle fue que sobre los 56, Denise Wasinski se escapó desde el medio y por izquierda como toda la tarde. La delantera de Duendes hizo gala de velocidad y habilidad, encaró el área y se la dio a Agustina Bouza para que esta burlase la resistencia de Nadín Lacas. Intentó la Piki con amagues, para un lado, para el otro, chocó con la arquera y en el fastidio final sacó el latigazo que rompió la paridad. Dos minutos después hizo una clásica en el córner corto: recorrió la medialuna y remató. De nuevo Lacas le ahogó el gol pero el rebote le quedó a Eugenia Gutiérrez, quien convirtió el stick en una cucharita y con mucho suspenso y calidad la elevó por encima de la arquera para poner el 2 a 0 que subió a su equipo en la tabla y le permite de nuevo ilusionarse con ser campeón. Aunque falte mucho.