El Fangio destila adrenalina

La llegada del Turismo Nacional a nuestra ciudad luego de 21 años generó mucha expectativas. Tal es así que ayer hubo un buen marco de público en el renovado trazado. No sólo dieron el presente los fanáticos de las cuatro ruedas o del "chapa-chapa". También se acercaron al Juan Manuel Fangio muchas familias, que en algunos casos era la primera vez que pisaban un autódromo. Desde lo organizativo no hubo fisuras. Aunque para hoy se espera que el circuito luzca a pleno. La pista destila adrenalina en esta 12ª y última cita del calendario. Los pilotos zonales coparon la parada porque tienen hinchada propia. De hecho, muchos desplegaron banderas sobre las tribunas de los boxes y en el sector de la general haciendo referencia a los apellidos "locales". Entre las personalidades destacadas estuvieron el ex jugador de Central y selección nacional, Cristian "Kily" González, quien permaneció en el box del Martos Med, y el piloto del momento: Facundo Ardusso. El parejense, líder del Turismo Carretera y Súper TC 2000, se mostró sonriente en la carpa de su amigo Leo Larrauri.