El exfutbolista Fernando Cáceres se encuentra en coma farmacológico

En 2009, Cáceres fue víctima de un robo cuando conducía su BMW por la avenida Gaona en Ciudadela. Un Fiat Siena con cuatro jóvenes se cruzó en su camino y uno de los delincuentes le disparó en el rostro provocando que la bala entrara por el ojo derecho y le perforara la base del cráneo.

Embed Fernando Caceres Presidente y Fundador de la institución se encuentra en Coma Farmacológico,internado en el Instituto Haedo perteneciente a la localidad de Haedo, Partido de Morón.FUERZA NEGRO!!! Publicado por Fernando Caceres Futbol Club - Oficial. en Martes, 5 de enero de 2021

0“La mano dura no sirve. Nunca insulté a los que me hicieron lo que me hicieron. Lo hicieron porque no tuvieron otra salida para intentar hacer otra cosa. No los justifico. Eso no está bien, está claro. A ellos les pareció lo más simple. Mientras ellos planean una estrategia para robar, yo pienso en una estrategia para que mi equipo gane”, había dicho en una entrevista que le cedió a "La garganta poderosa" quien vistiera la camiseta de la selección nacional.

Cáceres perdió la visión del ojo izquierdo y recién pudo volver a dar unos pasos el año pasado. "Estoy muy bien, estoy en la última etapa, empezando a buscar la coordinación de pasos, el equilibrio del cuerpo y todas esas cosas para que en algún momento pueda hacerlo con toda seguridad", relató en noviembre de 2020 el futbolista que jugó en Independiente, Boca, River, Zaragoza, Valencia, entre otros equipos.