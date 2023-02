El ex PSG Jerome Rothen criticó con dureza a Lionel Messi: "Es mala idea renovarle el contrato" El ex mediocampista el París Saint Germain disparó contra el crack rosarino. "No se molesta en sacar al club adelante", disparó el hoy comentarista de TV 8 de febrero 2023 · 13:08hs

Jerome Rothen, ex jugador de PSG, criticó a duramente a Lionel Messi en televisión.

El futuro de Lionel Messi es una gran incógnita. Su contrato con el París Saint Germain (PSG) finaliza el próximo 30 de junio y Nasser Al Khelaifi, presidente del club, y Luis Campos, el director deportivo, confían en llegar a un acuerdo para que siga en el club parisino. No obstante, no es seguro que eso suceda, la negociación es ardua y depende de múltiples factores. Medios europeos ya aseguran que Leo no seguirá jugando en Francia.

"En este momento, estamos en conversaciones con Messi para la extensión del contrato. Me gustaría mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar. Estamos hablando en estos momentos para lograr este objetivo y seguir teniéndolo con nosotros", señaló el aesor de fútbol de PSG, el portugués Campos, y confirmó la intención del club parisino de de renovar el contrato del mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

En ese marco, el ex mediocampista del PSG Jerome Rothen criticó con dureza al crack rosarino. “La extensión de Messi es una mierda, incluso en términos de plantilla. Administrar a la MNM es complicado. Luego está el tema de la nómina. Vimos a PSG bloqueado por el Fair Play Financiero. Porque la nómina se ha disparado. Ahora tiene la oportunidad de ahorrar una gran suma de dinero ya que el salario de Messi es sustancial. Y reforzar la plantilla”, dijo el ex jugador de 44 años.

Rothen se mostró seguro de que el capitán del seleccionado argentino no debe seguir en el club. “Es muy mala idea alargar con Messi. Messi no se molesta en sacar al club adelante. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso cuando celebra sus goles, se canta su nombre, pero nunca hizo un lindo gesto de agradecimiento al público”, disparó el también ex Mónaco.

No es la primera vez que Rothen se muestra crítico los jugadores del equipo parisino. Tras la eliminación del PSG ante Real Madrid de la Champions League de 2022, cuestionó a Messi y a Neymar, a quienes trató de “los responsables de la derrota” y en especial sobre Leo dijo : “Es un fraude desde que llegó. Me da vergüenza hablar así de Leo Messi, pero es la realidad. El tipo entra al campo. Me dicen que hizo un esfuerzo en la reposición para recuperar el balón. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Hizo un esfuerzo por 10 metros”. >> Leer más: Messi habló sobre su paso por Newell's: "Yo viví la época de Manso" El ex futbolista, que hoy se desempeña como comentarista de la cadena RMC Sport, también le había pegado duro a Neymar, cuando salió a la luz que Kyliam Mbappé había pedido la salida del brasileño para renovar su contrato, y días atrás cargó contra Raphael Varane, quien anunció que se retiró de la selección de su país: "Es un desastre". De no renovar con el PSG, algo que parece probable, hay otros escenarios abiertos y que parecen los más realistas para Messi: el retorno a Barcelona, el sueño americano en el Inter de Miami que dirige el legendario David Beckham o un retorno épico al Newell’s, el club en el que se formó la Pulga antes de arribar a España y del que es hincha desde su más tierna edad.