Una de las primeras decisiones de Omar De Felippe cuando asumió fue darle el brazalete de capitán que lucía hasta entonces Luciano Pocrnjic a Hernán Bernardello. Entendió que era el referente del plantel que merecía cumplir tal rol. Newell's entrenó ayer para la dura misión de dar vuelta el jueves el 3 a 0 con el que lo aplastó Atlético Paranaense en Curitiba por la primera ronda de la Copa Sudamericana y el entrenador no duda en hacer volver al mediocampista. El domingo se perdió el enfrentamiento contra Defensa y Justicia porque tenía que cumplir una fecha de suspensión. Su regreso al equipo obliga a un cambio y el interrogante es quién sale, si Juan Ignacio Sills o Braian Rivero. Otro modificación que no hay que descartar es la aparición de José San Román, que evolucionó de la fatiga muscular que lo privó del partido del sábado. Si el DT lo pone de titular, saldrá Facundo Nadalín.

El juego desplegado por Newell's contra Defensa y Justicia hace pensar que De Felippe tocará lo menos posible el equipo y que mantendrá el dibujo táctico 4-4-2. Sí piensa en el retorno de Bernardello, cuya presencia es importante. Por trayectoria es capaz de asimilar mejor un compromiso de carácter internacional, contra futbolistas con mayor recorrido que varios de sus pares rojinegros.

La opción es que la pareja de volantes centrales sea Bernardello, como mediocampista tapón, y Rivero, responsable de la circulación. Pero también está la alternativa de que De Felippe deje afuera a Rivero y prefiera a Sills. En este caso se alteran los roles. Sills será el principal responsable de la contención y Bernardello del traslado de la pelota. Con otra disposición táctica, fue la función que el capitán cumplió en la derrota contra Boca en la Bombonera. Ese día fue el conductor del medio juego y terminó siendo uno de los mejores de la Lepra.

La posibilidad de que jueguen Sills y Bernardello también puede sostenerse en la idea de que la experiencia de ambos es un valor importante para semejante partido, justo algo que por juventud le falta a Rivero.

Es el mismo motivo por el que San Román puede llegar a jugar. De Felippe siempre lo utilizó aunque no haya tenido buenos partidos. El único motivo por el que probó con Nadalín el jueves fue por la fatiga muscular que le impidió estar a San Roman ante Defensa y Justicia. Ahora el lateral surgido de River se encuentra mejor de esa dolencia y está la chance de que vuelva.

De todas maneras, quizás la respuesta que dio Nadalín ante el Halcón le alcance para convencer al entrenador de que merece ser titular contra Atlético Paranaense.

El técnico no modificaría nada más. La fórmula de ataque, con Alexis Rodríguez, que el sábado anotó su primer gol, y Luis Leal, anduvo bien y es lo mejor que tiene disponible para tratar de convertir y soñar con la chance de clasificar a la siguiente fase de la Sudamericana.

La probable formación rojinegra será con: Nelson Ibáñez; San Román o Nadalín, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini y Leonel Ferroni; Héctor Fértoli, Bernardello, Rivero o Sills y Víctor Figueroa; Alexis Rodríguez y Luis Leal.

Día de debut en la Copa Argentina

Si bien se había anunciado, ayer se confirmó que el debut de Newell's en la Copa Argentina contra Deportivo Rincón de Neuquén será el viernes 18 de mayo en Santa Fe. Todavía falta resolver el estadio (se presume que será en Unión) y el horario. Tampoco aún se conoce el árbitro. La Lepra le pondrá fin ese día a la competencia en esta mitad de año. El lunes 14 de mayo culminará la participación en la Superliga ante Gimnasia en La Plata.