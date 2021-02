El espacio que ahora se merecen

La conducción del club no hizo oídos sordos al reclamo y lo entendió acordando con el futbolista un contrato que pone límites precisos. Si bien no existe satisfacción plena de muchas y muchos, que no querían que Cristaldo se incorpore al club, la realidad es que se dio un gran paso, que obliga a repensar conductas, comportamientos y actitudes de quienes solo entienden el fútbol como una cuestión de resultados.