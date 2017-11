El equipo viene con cambios

El esbozo del equipo apareció. Y llegó con modificaciones en relación a lo que fueron los once que estuvieron ante Talleres. Se sabía que Marco Ruben iba a recuperar la titularidad, pero ayer quienes aparecieron en escena fueron José Luis Fernández y Leonardo Gil, en lugar de Alfonso Parot y Diego Becker. La primera variante obedece a una necesidad, ya que el chileno aún sigue con molestias en el isquiotibial derecho y por eso ya fue descartado, mientras que el ingreso del Colo responde estrictamente a una decisión de parte del entrenador Leonardo Fernández.

Ya en la práctica del miércoles el técnico había probado con Fernández como marcador de punta por izquierda. Y ayer insistió porque Parot todavía no está en condiciones de hacer fútbol. Mientras la práctica estaba en marcha y algunos detalles ya se filtraban, lo de Parot era una duda, más tarde trascendió que el trasandino no será tenido en cuenta y será preservado para que llegue al ciento por ciento para el choque contra Independiente. En lo que respecta a Fernández, el de marcador de punta es un puesto que conoce (Coudet lo utilizó varios partidos y algunas veces también Montero), pero lo que le juega en contra es su larga inactividad, ya que volvió a jugar recién el pasado domingo tras el parate de seis meses por la lesión en la rodilla. Igual, no hay muchas más alternativas para Leo Fernández, debido a que Elías Gómez, el otro candidato natural, está suspendido por haber sido expulsado en el partido de reserva.

Lo que no es un dato menor es el ingreso de Gil por Diego Becker. El técnico había quedado conforme con el trabajo táctico que había realizado el juvenil, pero para mantenerlo en cancha hubiese tenido que insistir con Carrizo por el centro y a esta altura está claro que donde más rinde el Pachi es por una de las bandas, preferentemente por la izquierda. De allí nació el gol de Zampedri contra la T.

Además, la presencia de Gil (hasta aquí no tuvo un buen semestre) en el centro del campo, acompañando a Maximiliano González, le dará no sólo experiencia, sino más presencia en una zona en la que Boca se hace fuerte. De confirmarse esto, el equipo arrancaría el partido del domingo con el mismo mediocampo que terminó jugando en Córdoba.

Lo de Ruben se caía de maduro. Más allá de la suspensión de Agustín Coscia, la reaparición del capitán había quedado prácticamente confirmada desde el mismo momento en que dejó atrás la molestia en el cuádriceps (por eso no pudo jugar en la Docta) y comenzó a entrenar con normalidad.

Leo Fernández tiene un par de días más para probar y sacar conclusiones, pero a esta altura parece tener el panorama bastante claro. Con Parot afuera, los once serían los que estuvieron ayer en el Gigante.