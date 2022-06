"El equipo nunca se amilanó ante un rival difícil"

A la hora de analizar el encuentro, expresó: “El partido se abrió muy rápido. En la presión alta robamos y pudimos convertir. A partir de ahí se hizo un partido en el que Talleres tuvo la iniciativa y nosotros estuvimos muy ordenado. Cuando nosotros quedamos muy estirados ellos nos complicaron. Luego de la expulsión de Rafael Pérez, en el segundo tiempo se dio el partido que queríamos. Tuvimos muchas situaciones y hasta desperdiciamos un penal. Me parece que no merecíamos sufrir tanto pero si no convertimos y no tenemos la efectividad necesaria, tenemos enfrente un rival que juega bien y vendió muy cara su derrota”.