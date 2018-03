"El equipo está casi definido"

De Felippe no lo confirmó pero dio pistas de que repetirá a los once. Y aclaró: "Que ellos cambien adentro de la cancha"

"Me gusta que los once que ingresen a jugar puedan cambiar dentro de la cancha de acuerdo al rival, porque hacer un cambio para modificar un sistema me parece perder un jugador". Esta consideración que hizo Omar De Felippe dejó en escena su idea de cara al partido de mañana en cancha de Argentinos Juniors: la misma formación que viene de sumar los tres puntos ante los sanjuaninos y los retoques tácticos para moverse en una cancha más chica resueltos por esos mismos protagonistas.

"El rendimiento del equipo ante San Martín me gustó, veremos si repetimos", deslizó el técnico para enseguida explicar que "cuando encontremos el funcionamiento me gustaría que el equipo sepa jugar tanto de local como de visitante de la misma manera".

Y como para que no queden dudas, aunque sin confirmar a los once, dijo: "El equipo está prácticamente definido, puedo tener una duda como mucho, pero va a ser parecido al del otro día".

Entonces, los once serán: Nelson Ibáñez; José San Román, Bruno Bianchi, Fabricio Fontanini y Fernando Evangelista; Braian Rivero y Hernán Bernardello; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Héctor Fértoli; Luis Leal.

Ellos serán los que realicen los trabajos de pelota parada hoy a la mañana en Bella Vista (por la tarde el plantel viajará para concentrar en Buenos Aires). Lo que debe terminar de definir el técnico es a los que viajarán para integrar el banco de suplentes, del que ayer bajó a Víctor Figueroa (sintió una molestia en la práctica), sumado a la también ausencia de Luciano Pocrnjic (se recupera rápido de un desgarro en el aductor mayor derecho, ya que entrenó casi a la par de sus compañeros).

Precisamente sobre el arquero confió que "está mucho mejor, pero no lo vamos a arriesgar en este partido. Preferimos que se termine de recuperar bien".

Y aclaró, ante la pregunta sobre si Lucho recuperará el puesto que dejó por lesión: "Soy partidario de darle la oportunidad al jugador que viene jugando y sale por lesión, salvo que el que ingresé la rompa (Ibáñez cumplió y mantuvo el arco en cero ante los sanjuaninos, pero no tuvo una actuación decisiva). De todas formas, evaluamos a todos".

Por ejemplo, a los que integraron ayer la formación alternativa, a la que paró con Pocrnjic; Nadalin, Callegari, Varela y Ferroni; Sills y Denis Rodríguez; Marcioni y Figueroa; Enzo Cabrera y Alexis Rodríguez. De ellos saldrán los suplentes para visitar mañana al Bicho, a las 13.15 y con el arbitraje de Fernando Espinoza (por TNT Sport, no codificado).