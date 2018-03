"Argentina es mucho más el equipo de Messi que mío. Leo está en una etapa de madurez y grandeza, de responsabliidad, y es un jugador que potencia a todos sus compañeros". La apreciación de Jorge Sampaoli es muy clara en relación a lo que representa el 10 para la selección argentina. Tanto en un amistoso como en cualquier enfrentamiento de selección y, ni hablar, de cara al Mundial de Rusia que comenzará el 14 de junio.

"Messi se entrenó de manera increíble y potenció a todos. Si Messi está bien, va a ser el equipo de él mucho más que el mío", desmenuzó el entrenador del equipo argentino en la previa del amistoso frente a Italia, que se jugará esta tarde, a las 16.45, en Manchester.

Claro, no todo gira en torno al diez rosarino, pero sí el poderío del seleccionado va de la mano del aporte de Leo. Por eso el entusiasmo del DT, que es el mismo que alienta al hincha argentino, la ilusión de ver al mismo Messi de Barcelona, al que hace goles de todos los colores y eleva el potencial de cualquier equipo.

Y como Argentina lo tiene, las chances en el Mundial crecen de su mano. Igual, el entrenador nacido en Casilda habló de varios temas en relación a lo que espera de sus dirigidos: "Hay que adecuarse al tiempo que tenemos de trabajo. Lo más importante en estos partidos es seguir creciendo con nuestra idea de juego. Los nuevos convocados se adaptaron muy bien. Entienden la idea y también cuentan con la ayuda de los más experimentados".

Sampaoli aseguró también que "la única forma de enfrentar el Mundial es disfrutándolo. Y en eso estamos enfocados. No es justo decir que estos jugadores son perdedores porque no lograron el título en los últimos mundiales y en Copa América. Los rivales respetan siempre a la selección argentina, y esta camada de jugadores elevó ese respeto".

"Pensamos que somos candidatos en el Mundial de Rusia, el escudo ya nos hace candidatos. Es nuestra idiosincrasia, no podemos evitarlo. Queremos potenciar la imagen de la selección. Todos nos dan como protagonistas. Y no dudamos en ningún momento de que el equipo debe ser protagonista de principio a fin en cada partido. No va a ser el Mundial de la especulación para Argentina", sostuvo el técnico que hizo sus primeras apariciones en el fútbol de la AFA en el salaíto.

Durante la conferencia de prensa de ayer, el Zurdo se definió como un técnico ofensivo: "En mi caso, la identificación se basa en pensar mucho más en el arco de enfrente que en el propio".

Y resaltó que "a mí siempre me gusta que los jugadores me digan cómo se sienten más cómodos. Y la selección tiene futbolistas muy flexibles, lo que nos da muchas variantes".

Además, confió que "en defensa no va a haber rigidez de tres, sino flexibilidad de cuatro" y que "Nicolás Tagliafico y Fabricio Bustos son laterales más naturales y los probaremos como variante".

En tanto, el Zurdo no dio el equipo, aunque aclaró: "Lo tengo, pero aún no se los confirmé a los jugadores". Y agregó: "Estos amistosos contra Italia y España nos permitirán consolidar la lista de jugadores de cara al Mundial", por eso intentará darles minutos a todos.

El historial con Italia