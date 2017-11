El equipo, de atrás hacia adelante

Al fondo. Ferrari, Tobio, Martínez y Parot, alineados en el trabajo de ayer por la mañana en Arroyo Seco. Sebastian Suarez Meccia

Leonardo Fernández todavía no llegó a hacer ni siquiera algún trabajo táctico (está previsto para hoy), por lo que los indicios del equipo todavía escasean. No obstante, algunos movimientos y trabajos realizados ayer pueden tomarse como un punto de partida. El más claro quizá haya sido el que cumplieron los defensores en una mitad del campo de juego, bajo la mirada del técnico (en la otra parte trabajaron los volantes y delanteros, con Germán Rivarola y Cristian Daniele). Allí el DT ubicó dos defensas enfrentadas, las que tenían que jugar rápido, primero a un toque y después a dos. Con las pecheras naranjas estuvieron Ferrari, Tobio, Martínez y Parot (enfrente estuvieron Nahuel Gómez, Alfani, el suspendido José Leguizamón y Elías Gómez). Ellos serían, en principio, los elegidos para conformar la defensa el domingo en Córdoba frente a la T. Fernández les pidió velocidad y precisión en el dominio del balón, tanto en la recepción como en la entrega.

Después, para finalizar llamó a dos delanteros y en una cancha reducida la consigna fue salir limpio desde el fondo, desborde por afuera y centro al corazón del área. Se trató de un mero trabajo específico para los defensores, pero el hecho de que estuvieran los cuatro que más chances de jugar tendrían es un dato a tener en cuenta.

Para el resto del equipo habrá que esperar el táctico de hoy y el ensayo de fútbol de mañana. A excepción de la incógnita que presenta la situación de Marco Ruben (ausente en la práctica de ayer, ver aparte), si el delantero llega en condiciones hará dupla con Zampedri, mientras que en el mediocampo Camacho, Carrizo y el juvenil Ojeda correrían con cierta ventaja sobre el resto. Dependiendo de la táctica a utilizar saldría el restante mediocampista, que puede ser más de marca o bien alguien que pueda hacer las veces de enganche.

Los únicos jugadores descartados son Germán Herrera (lesión en el isquiotibial derecho) y Santiago Romero (esguince de tobillo izquierdo). Mientras, Maximiliano Lovera llegará en los próximos días de Rusia y también será evaluado, pero difícilmente tenga chances para este encuentro.



"No queremos ser sparring de nadie"



"No queremos ser sparring de nadie", argumentó Leonardo Fernández. Y con esa frase dejó en claro cuáles serán las pretensiones del equipo en los cuatro partidos que se avecinan. "No definimos todavía cómo nos vamos a parar, sí vamos a hacer mucho hincapié en el funcionamiento. Quisiera ver un equipo protagonista. La idea es que sea un equipo agresivo", agregó el DT, quien considera que cuenta con un "buen plantel", en el que hay una buena conjugación entre "experiencia y juventud". Por eso no dudó en afirmar: "Acá no vamos a jugar ni con apellidos ni con edades, vamos a jugar con realidades, por eso lo hará el que mejor esté".

Fernández recalcó que "la idea es trabajar estas cuatro fechas con mucha tranquilidad para poder sacar la mayor cantidad de puntos posibles" y que "lo que acordamos con los dirigentes es que después del partido con Newell's nos sentábamos a hablar de nuevo".

Y en consonancia con esa idea, sobre si estos cuatro partidos le pueden servir para seguir siendo el técnico del primer equipo dijo: "Estamos trabajando para eso. Hay chances que son únicas y este tiempo que tenemos trataremos de aprovecharlo al máximo para soñar con una continuidad. De todas formas ahora estamos muy enfocados en el partido del domingo contra Talleres, que va a ser difícil".



Baliño será el árbitro en Córdoba



Jorge Baliño será el árbitro el domingo en el Mario Kempes frente a Talleres. La última vez que Baliño estuvo presente en un partido del canalla fue en la 18ª fecha del a temporada 2016/17, en el empate 2-2 ante Sarmiento. En total dirigió 15 veces a Central y el equipo de Arroyito tuvo 5 triunfos, 8 empates y 2 derrotas.



¿Te gustó la nota?