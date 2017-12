El enojo con Magnano

Silvina Salinas

En una nota con Juan Ignacio Sánchez en televisión años atrás, Walter Herrmann contó por qué a su entender no jugó en la final de los Juegos de Atenas ante Italia. Y desde allí generó una respuesta de Rubén Magnano (el entrenador de ese equipo) y opiniones diversas. Hoy, a retrospectiva, lo analiza así: "En realidad nunca fue una polémica. Yo conté lo que ocurrió en un momento determinado de un torneo. No es para debate y la realidad es una sola, ocurre de una manera. A mí me contaron algo en ese momento sobre cómo fue el episodio. Por ahí no tendría que haberlo comentado pero me lo preguntaron. Para colmo dije en un tono 'no lo puedo ver ni en figuritas', y después las formas en el periodismo gráfico no se entienden".

"Si te fijás, en lo que es mi carrera no tengo muchas entrevistas. Yo digo lo que pienso, no lo que quieren escuchar, y por eso no hablo mucho. A veces me dicen 'vos tirás una bomba enseguida'. Y yo no tiro una bomba, sólo explico lo que pasó. Me sucedió que se cambie el sentido de lo que digo, y a veces con un verbo que modifican te pueden hacer un lío", cierra.





