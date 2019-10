"Ya pasó lo peor". Esa fue una de las frases que utilizó Hernán Castellano para dar una buena noticia. El exarquero de Central aseguró a través de un posteo en su perfil de la red social Instagram que fue operado con éxito luego de que le diagnosticaran cáncer de próstata.

El Rifle Castellano ser recupera en una clínica de Chile luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica y publicó un emotivo mensaje para agradecer por el cariño que viene recibiendo.

>> Leer más: Castellano: "No le tengo miedo al cáncer"

Junto a la imagen que publicó, escribió:

"Hola a todos! Acá estoy, a un día de haber sido operado. Muy contento porque ya pasó el peor momento y, después de un mes de preparación, podemos decir que salió todo bien!!! Quiero publicar esto para hacerles llegar mi agradecimiento a todas las personas que me escribieron, llamaron e hicieron llegar su cariño y buenos deseos a través de los diferentes medios. Toda esa muestra de afecto me dio las fuerzas, tanto a mi como a mi familia, para enfrentar todo este proceso. Se los agradezco de corazón y voy a estarlo eternamente.

"Por otro lado contarles que la operación fue exitosa, si bien por supuesto quedan controles por hacer, la cirugía salió muy bien. También quiero hacer llegar mi agradecimiento al Dr. Raúl Valdevenito y su equipo de clínica Las Condes, que es quien me operó y me atendió con tanta contención en un momento complicado. También agradecer a mi médico en Argentina, el Dr. Weiss, quien descubrió mi enfermedad y al Dr. Lisandro de la Vega, amigo de la familia, quien también me brindo mucho apoyo y fue tan atento conmigo.

"Nuevamente gracias a todos por el cariño en todo este tiempo, de corazón!!!"