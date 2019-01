El emocionado mensaje de Marco Ruben a los hinchas de Central

A Marco Ruben se lo vio emocionado esta noche en varios pasajes durante la conferencia de despedida de Central. Pero sin dudas el momento más emotivo se vivió cuando le habló a los hinchas.

"Gracias a la gente de Central, a todos sus hinchas, por el apoyo incondicional, quiero decirles que los voy a llevar siempre en el corazón, a todos ellos y a este club", comenzó diciendo Marco, mientras hacía un esfuerzo para no quebrarse emocionalmente.

Ruben y la gente



Y enseguida prosiguió, aunque evitó referirse a una posible vuelta en el futuro: "Veremos si hay otra etapa, si hay una tercera, pero no lo voy a decir hoy ni voy a asegurarlo. No me voy a estar yendo del club prometiendo que voy a volver, porque eso no lo voy a saber, es imposible. Pero siempre van a estar primeros en la lista y en mi corazón. Así que si hay otra etapa la cruzaremos juntos también".

Y enseguida se fundió en un abrazo con el presidente Rodolfo Di Pollina y el vice Ricardo Carloni, que lo acompañaron durante la conferencia de esta noche que brindó el ahora excapitán y goleador del club para despedirse.