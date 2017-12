El eje medio se sostiene y aparece Varela por Paz

Juan Manuel Llop ratificó ayer en la conferencia de prensa lo que se insinuaba desde el comienzo de esta semana. La pareja de volantes centrales, integrada por Braian Rivero y Juan Ignacio Sills, no se cambia y Joaquín Varela será el reemplazante del suspendido Nehuén Paz. El entrenador adoptó esta decisión porque está muy conforme con el juego de los mediocampistas. Entiende que lo que anda bien, no se modifica. En consecuencia, descartó el retroceso de Sills de la mitad de la cancha a la zaga y el ingreso de Nery Leyes de titular. Prefirió resolver la ausencia de un marcador central con otro, de la reserva, el Cata Varela, séptimo juvenil que hará debutar en primera.

"No quise modificar una zona que está bien. Si Juan (Sills) pasaba a jugar atrás, teníamos que ver cómo iba a funcionar él y además como se acoplaba Nery (Leyes) con Braian (Rivero). Entonces preferí hacer una sola modificación, con Varela en un puesto que le resulta natural, el de marcador central", explicó ayer el entrenador.

La necesidad de ocupar la posición vacante en la defensa fue consecuencia de la tarjeta roja de Nehuén Paz frente a Racing. Llop planteó ese mismo día la alternativa que Sills conforme la pareja de zagueros con Bruno Bianchi. El entrenador valoró el rigor táctico de Sills, por encima de que en el último año y medio había actuado en esa posición apenas un cuarto de hora, contra Belgrano, en la penúltima fecha del torneo pasado. Le sobró la confianza que es capaz de rendirle atrás. Y hasta dejó abierta esta posibilidad, al contar una experiencia.

"Cuando teníamos que jugar la final con Boca, Bielsa me preguntó si me animaba a jugar atrás. Le dije que sí, fuimos campeones y salí en la tapa de la revista El Gráfico", recordó el entrenador, sobre la definición de la temporada 90-91, en la que jugó en ambos encuentros de primer marcador central en reemplazo de Fernando Gamboa, convocado por esos días al seleccionado argentino.

Llop, un batallador del medio de Bielsa, jugó de zaguero y fue una de las grandes figuras, en esa tarde gloriosa en la Bombonera. No descartó en un principio hacer algo parecido con Sills, ubicándolo de segundo marcador central. Pero eligió tocar lo menos posible y lo mantendrá en el medio leproso.

Sills reapareció de titular en la derrota frente a Belgrano (0-1) en el Coloso, con una actuación tan pobre como la de todo el equipo. Jugó por la ausencia del suspendido Leyes. Se mantuvo en el puesto contra River (1-2), siendo uno de los más destacados. El futbolista, resistido por los simpatizantes rojinegros, tuvo su mejor papel desde que se incorporó al club. Tal rendimiento le garantizó jugar contra Racing (2-2). Nuevamente tuvo un buen desempeño.

De perfil bajo, con la postura de no hablar con la prensa durante estos días para no desenfocarse del clásico, porque "la cabeza juega", es un jugador que se complementó bien con Rivero en estas últimas presentaciones de la lepra. Justamente, en un sector que se fue variando, a partir de decisiones tácticas, ausencias por suspensión o hasta porque alguno no estaba al ciento por ciento físicamente y debió ser cuidado. La pareja de volantes centrales que más utilizó el técnico en la Superliga fue con Rivero y Leyes (5 partidos). Lo siguen Rivero y Sills (3), Leyes y Elías (2), y Sills y Elías (1).

El entrenador entiende que la ubicuidad y rigor táctico de Sills, sumado al traslado y distribución de Rivero, no exento de marca, es lo adecuado para hacerse fuerte en un sector donde se encontraron con el buen pie de los mediocampistas canallas Camacho, Gil y Carrizo. La experiencia reciente le da la razón de no alterar nada.

Llop resolvió entonces que el catamarqueño Varela, de 20 años, sea uno de los defensores. Después de sentarse en el banco de suplente en los dos últimos partidos, debutará en la primera. Es un zaguero alto, de 1,90 metro, por lo tanto de buen juego aéreo. "Trabajamos con él para que se acople a nuestra manera de jugar porque hace poco tiempo que está con nosotros. Jugó partidos en reserva, está en ritmo y muy bien físicamente, pero con nosotros entrena hace un mes", dijo el entrenador.

La confianza de Llop está depositada en Varela. Y en el dúo de mediocampistas centrales. Sin misterios, Newell's espera el clásico para jugarlo con Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Varela y Leonel Ferroni; Rivero y Sills; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Víctor Figueroa; Luis Leal.