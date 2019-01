En el Parque. Lionel Scaloni y Walter Samuel fueron homenajeados el domingo.

Con mucho sigilo y el bajo perfil como marca en el orillo, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, recorre canchas y predios del país: observa jugadores, habla con entrenadores y mastica los nombres de la renovación del combinado albiceleste, ese fierro caliente que agarró tras años de marchas y contramarchas en la dirección del fútbol vernáculo.

Como el domingo en el Coloso del Parque, para ver el empate entre Newell's y Boca, y antenoche en La Plata, en el triunfo de Vélez sobre Estudiantes que cerró la 16 fecha de la Superliga, el Gringo de Pujato y su ayudante de campo Walter Samuel asistieron ayer por la mañana a la práctica del plantel de Boca Juniors en el predio que el club xeneize tiene en Ezeiza.

Scaloni realizó una recorrida por el complejo y después dialogó unos minutos con el entrenador xeneize Gustavo Alfaro antes de la práctica del plantel xeneize. No se lo vio charlar con ningún jugador, no habló con la prensa, miró con atención parte de los trabajos que realizaron los futbolistas y luego partió en silencio, como había llegado.

Si bien no trascendieron comentarios del DT albiceleste, hace varios días que los rumores indican que los apuntados serían los delanteros Cristian Pavón y Darío Benedetto, aunque no habría que descartar una miradita de soslayo para el arquero Esteban Andrada. Ese habría sido el principal motivo de la visita a Rosario el domingo, por más que la ciudad que lo vio nacer futbolísticamente siempre tira en el rincón de los afectos. Y también es correspondido, porque en el Coloso, Scaloni y Samuel recibieron la camiseta rojinegra con sus nombres y los números que solían usar en los dorsales.

La nueva selección se está cocinando a fuego lento y, salvo Messi, de quien se espera lidere la renovación, sólo hay indicios sobre los nombres del futuro. Lionel Scaloni, aquel lateral y carrilero derecho que desde Newell's paseó su fútbol por España, Italia e Inglaterra, amén de ser campeón mundial con la Sub 20 argentina, mira y analiza, conversa y diagrama. Piensa el futuro del equipo de todos.



Los rivales de la Copa América



Se vienen los amistosos de marzo, pero el gran desafío para Scaloni será la Copa América de Brasil, en junio. Y los invitados, Qatar y Japón, están dando que hablar en la Copa Asia, ya que jugarán la final el próximo viernes. Qatar es también rival del grupo albiceleste.



