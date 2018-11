El domingo concentran en Bella Vista

Newell's presentó ayer a la prensa el edificio de servicios deportivos Jorge Bernardo Griffa, que donó Marcelo Bielsa y está enclavado en el predio de Bella Vista. "El hotel está listo, todo preparado para que el domingo el plantel concentré acá en Bella Vista antes de enfrentar el lunes a Defensa y Justicia. Es una gran comodidad tener este hotel de primer nivel a metros del vestuario y las canchas donde entrena la primera división. Es un edificio deportivo de calidad internacional que está listo para ser usado", le confió a Ovación el vice presidente rojinegro Cristian D'Amico.¿Qué significa para la dirigencia saber que está inaugurando una obra que será aprovechada para las futuras generaciones?

Para nosotros es un orgullo como comisión directiva haberlo terminado, algo que en la previa era complicado. Era muy difícil. La comisión directiva invirtió cerca de 175 mil dólares para poder culminarlo en el equipamiento y los servicios que necesitaba el edificio. Este es un puntapié inicial y parte de un plan maestro que incluye más proyectos para el club. Ya remodelamos el vestuario de primera, hicimos un gimnasio en el club y habilitamos puestos de hidratación en el Coloso. Mejoramos el predio de Bella Vista notablemente y contamos con un vestuario de reserva culminado en un 50 por ciento, empezamos el vestuario de hockey y hay más obras en marcha. Y la meta principal es poder empezar con la tribuna del Palomar y así con la reforma del Coloso.

Los hinchas de Newell's están agradecido a Bielsa por todo lo que le dio al club en lo futbolístico, pero ahora el legado del Loco suma la donación de una obra de infraestructura importantísima para la entidad. ¿Qué significa Marcelo Bielsa para Newell's?

A Bielsa se lo puede describir de muchas maneras. Pero lo más directo es su amor a Newell's. Es la pertenencia a su club. No cualquiera hace lo que realizó Marcelo de darle casi 3 millones de dólares a su club sin necesidad ni obligación. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Podés investigar, pero no hay nadie en el ambiente del fútbol que haya donado 3 millones de dólares a su institución. Las palabras de agradecimiento hacia Marcelo no alcanzan. Es una muestra de amor a Newell's.