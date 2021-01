El Dipy habló sobre el choque espectacular que protagonizó en su regreso al automovilismo

Después del choque, El Dipy dijo: “No me asusté, no me enteré del accidente".

“Estoy perfecto. El accidente se provoca porque se cierra el muchacho y choca conmigo y sale. No es mi auto (el que vuelca). A mí no me pasó nada. los demás que venían atrás lo llevaron puesto”, comentó El Dipy, después del espectacular siniestro que protagonizó este domingo en su regreso a las pistas de autos de carrera. Y añadió: “No me asusté, no me enteré del accidente. No tengo nada, el auto está sano y no me pasó nada, lo que pasa es que ese toque generó el accidente”.