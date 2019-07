El Diablo sale a la cancha

Independiente, con el debut oficial del entrenador Sebastián Becaccece, recibirá esta noche a Universidad Católica de Quito en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El desquite se realizará el próximo jueves 1º en el estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. El vencedor de esta llave tendrá como rival en cuartos de final a Independiente del Valle, de Ecuador.

Independiente llegó a esta instancia luego de eliminar a Binacional de Perú y Río Negro Aguilas de Colombia, con llaves muy accesibles ante rivales de menor nivel.

Universidad Católica de Quito, en tanto, esta segundo en el torneo ecuatoriano a tres unidades del puntero Macará. El equipo dirigido por Santiago Escobar, que eliminó a Colo Colo y Melgar, tiene a tres argentinos: el arquero Hernán Galíndez (ex Rosario Central y Quilmes), Bruno Vides (ex Lanús y Sarmiento) y Matías Rodríguez (ex Chacarita).