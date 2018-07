El seleccionado de Francia demostró ser un justo campeón. Tuvo un plantel a la altura de las circunstancias y le ganó a Croacia 4 a 2. Pero en cada partido, en cada previa, siempre alguno de sus jugadores emblemas dejó un mensaje para contagiar a sus compañeros.

Como el caso del mediocampista Paul Pogba, nada menos que contra la Argentina. Mientras el plantel se cambiaba en silencio, esperando un choque difícil, Pogba se paró y comenzó a arengar a sus compañeros, en un tonop vehemente y en un lenguaje típico de vestuario: "Quiero ver guerreros en la cancha hoy. No quiero volver a casa, no voy a volver a casa. Vamos a volver al hotel, vamos a seguir comiendo estos fideos de mier..., no volveremos a casa. Vamos a ser felices, vamos a festejar esta noche".





Claro que hubo una frase que no pasó desapercibida: "Hoy dejamos todo en la cancha. Hoy somos guerreros, somos soldados. Vamos a matar a estos argentinos. Messi o no Messi, nos vamos a dejar los cojo.... Venimos a ganar esta puta Copa del Mundo. ¡Tiene que pasar por ahí, chicos!"

La arenga del Pogba a sus compañeros de selección forma parte de un extracto del documental "Les Bleus 2018, au cœur de L'Epopée Russe".