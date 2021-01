Su entrenador por aquel entonces, Phil Jackson, mostró su entusiasmo por lo conseguido por su jugador: "He visto muchos grandes partidos, pero nunca nada como esto. Ha sido como un desafío personal para él enfrentarse a un equipo entero. No es exactamente el modo en que quieres ganar un partido, pero cuando tienes que ganar es estupendo disponer de un arma así para conseguirlo", señaló.

https___raptorsrapture.com_wp-content_uploads_getty-images_2018_08_498107804.jpeg

Kobe solo llevaba 26 puntos hasta el descanso. Su equipo perdía por 14 y Kobe en ese momento estaba bastante fastidiado según su compañero Lamar Odom. Pero en la segunda parte sería otra historia. Kobe brilló en la pista y consiguió anotar 55 puntos en dos cuartos para darle a su equipo la victoria.

Watch All of Kobe's 81 Points in 3 Minutes

Nadie pudo detener a la estrella de los Lakers en un partido que será de los más recordados de la carrera de Kobe Bryant. Sam Mitchell, entrenador de aquellos Raptors, intentó todo para parar a Kobe: "El problema es que Kobe anotó los tiros más difíciles. Le pusimos dos jugadores encima y pudo con ellos. Intentamos una zona y fue inútil, e incluso una zona mixta, algo que no había hecho desde mis tiempos en la universidad", dijo en entrenador.

En aquella noche, Bryant terminó con 21-33 dobles, 7-13 triples y 18-20 libres, más 6 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y un tapón en 42 minutos.

El récord de los 100 puntos

Aunque muy recordada y celebrada, la marca increíble de Kobe Bryant no es la mejor en la historia de la NBA. El récord es aún más alto: Wilt Chamberlein hizo 100 puntos en un partido.

El 2 de marzo de 1962 es una fecha histórica para la liga profesional de básquet de los Estados Unidos. Ese día, en la ciudad de Hershey, Chamberlain se convirtió en el primer jugador en anotar 100 puntos en un solo partido. Fue en la victoria de sus Philadelphia Warriors ante New York Knicks por 169-147.

Fcq-pUmBE_1256x620__1.webp

¿Por qué es más recordado el registro de Bryant? No solo por la fama mundial de Kobe. Es que del partido no quedaron registros. En esa cita deportiva a la que asistieron unas 4.000 personas no se tomaron videos, apenas hubo una emisión de radio del último cuarto.

De hecho, el episodio había quedado en el olvido hasta que, en 2019, la compañía SCP Auctions anunció el hallazgo del acta oficial del partido que confirma el hito alcanzado por el legendario pívot. Se trata de una planilla confeccionada por Toby Deluca, ex anotador de mesa de los Philadelphia Warriors.