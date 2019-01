El día que Fagiani posó para Ovación y se hizo Indio

La foto, que no está en Internet, pertenece al archivo de La Capital.

Jueves 17 de septiembre de 1998. Newell's se preparaba para visitar a Boca, en la Bombonera, y Daniel Fagiani aceptó hacerle honor a su apodo de Indio y posó para Ovación, a pocos días del nacimiento del suplemento deportivo de La Capital. "Cacique y goleador de Ñuls", fue el título de la nota realizada por Miguel Pisano. En sus declaraciones el hombre oriundo de Pujato, que acusaba 24 años, dijo: "Me trajeron porque le pegaba fuerte a la pelota". Su intención era jugar de marcador central, pero "Jorge Griffa me dijo que no podía hacerlo porque era muy petiso para el puesto". Pero Fagiani aceptó la entrevista y posó para la cámara de Sebastián Suárez Meccia sin problemas a pocas horas del encuentro ante los xeneizes. "Yo les quiero ganar en el lugar que sea: en la Bombonera, en la cancha de Matienzo de Pujato o donde sea", tiró el Indio sin arco ni flecha.