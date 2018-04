Hoy es el día de la definición. El que puede marcar un antes y un después en la actual vida institucional de Newell's. El presidente leproso, Eduardo Bermúdez, se reunirá con el juez Fabián Bellizia, encargado del paraguas judicial, con el fin de tratar diferentes temas del andar del club. Pero la cuestión principal pasará por la posible renuncia del titular leproso, según le adelantó días atrás a Ovación. Ahora la gran pregunta es si realmente tomará la determinación de dejar el cargo, si será convencido para que continúe o sólo fue un pensamiento fugaz en un rapto de alienación. ¿Cuál será la determinación final? Recién hoy podrá conocerse tras la charla que desarrolle con el magistrado en Tribunales.

Nadie tiene una total certeza sobre lo que puede pasar más allá de las diferentes opiniones, versiones y elucubraciones que puedan realizarse. La única verdad la tiene Bermúdez, quien no afirmó con ahínco que "voy a renunciar" sino que dijo que "podría renunciar" después de que charle con Bellizia y le explique cómo está la entidad en la actualidad y cómo estaba cuando tomó el mando con el resto de sus pares. Es cierto que en voz baja el presidente manifestó a sus íntimos que su deseo es alejarse del club. Pero...

En las últimas horas había trascendido que había algunos compañeros que pretenden convencerlo para que permanezca en el cargo y evitar mayores inconvenientes en un momento de la entidad en el que tiene muchos compromisos por resolver, sobre todo económicos pensando a futuro. También está la cuestión de la memoria y balance que debe corregirse y también anunciar una nueva asamblea.

Otros directivos se mantienen en una posición más pasiva, es decir que aceptarán cualquier determinación que adopte y no intervendrán en su determinación. La aceptarán y se acomodarán de acuerdo a las circunstancias, más allá del inconveniente que se generaría porque —en principio— también partirían el prosecretario Juan José Concina y el vocal Ricardo Ansaldi. Quizás la baja más valiosa atendiendo el momento leproso sería la de Concina, hombre fuerte de Newell's en la Superliga y que si emigra debería buscarse un reemplazante para que tenga presencia en Buenos Aires. Algo que no es simple de lograr de un día para otro. Aunque no habría que descartar que algún otro peso pesado pueda seguir el mismo camino.

En el arco opositor algunos sostienen que dudan sobre esta posibilidad y otros consideran que si confirma que dará un paso al costado se producirá un inconveniente que deberá resolverse con mucha rapidez. Aunque desde el entorno de Bermúdez insisten en que "dijo que va a renunciar". Si se concreta habrá un sacudón en la estantería de la institución.

La palabra final la tiene el presidente de Newell's y hoy se sabrá la determinación final en lo que es considerado el "Día D", el de la definición.



Mañana intensaBermúdez tiene previsto concurrir por la mañana al juzgado de Bellizia y ahí definir los pasos a seguir. ¿Qué opinará el juez? Según sus allegados, escuchará, aunque no se conoce su pensamiento.