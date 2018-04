El después del gran golpe de la Bonita Bermúdez

La pelea que ganó arriba del ring la Bonita Daniela Bermúdez sobre la Tigresa Marcela Acuña siguió abajo. Con declaraciones de la pionera del boxeo femenino argentino que se enojó por el resultado que la despojó del título supergallo FIB, pero sin reproches para la pugilista de Villa Gobernador Gálvez, que en los primeros minutos del sábado vivió su hora más gloriosa. De hecho, sólo les apuntó a los jueces y al salir del polideportivo de Hurlingham donde combatieron se sacaron una foto juntas.

Al oír el fallo de la pelea que la daba ganadora por decisión unánime (97-93, 96-94 y 98-92), Daniela Bermúdez rompió en llanto y soltó la lengua, agradeciendo a diestra y siniestra, destacando que era su triunfo más importante porque lo había conseguido ante su ídola. Unas horas después, en su cuenta de Facebook, le pondría nombre y apellido a todos los que le dieron una mano, por supuesto a toda su familia, a los sponsors y a quien le regaló la virgen de Luján, de la cual es ferviente devota.

"Quiero agradecer a todos los que me hicieron el aguante", dijo la Bonita y por supuesto remarcando a "mi ciudad Villa Gobernador Gálvez y a Rosario".

La contracara fue la Tigresa, que no la felicitó al escuchar el fallo y dejó el ring fastidiosa. Ya en el camarín dio las razones de su enojo: "Obviamente que para mí no fueron justas las tarjetas. Sabía que iba ganando y estaba tranquila. No por una gran amplitud pero sí por dos o tres puntos a mi entender. Me sentí perfecta, en muy buen estado físico para aguantar ese torbellino que es Daniela Bermúdez y conecté las mejores manos. Ella tiraba mucho pero con mi defensa la pude contrarrestar. Siempre estaré dispuesta a una revancha. Y no cambiaría nada mi estrategia porque gané la pelea. Sólo cambiaría a los jurados".

La mítica Acuña, de 41 años, quedó dolida por la derrota que le propinó la Bonita, pero en ningún momento le apuntó alguna queja a la boxeadora de Villa Gobernador Gálvez. Más tranquila, al salir del polideportivo posó en una foto con Daniela Bermúdez y con su hermana Evelin, la Princesita, boxeadora como ellas y quien la hizo pública en Facebook con la inscripción: "Con dos grandes".

Lo que parece difícil ahora es que haya una revancha, aunque como fue una gran pelea todo puede ser. Es que la Bonita ya anunció que volverá a su categoría gallo, de la que es campeona OMB, mientras que la Tigresa no está dispuesta a bajar de categoría, manteniéndose en supergallo o subiendo a pluma. La púgil de Villa Gobernador Gálvez se quedó con el título FIB de Acuña y sumó el OMB vacante, el cual fue puesto en juego horas antes del combate.

La Bonita ganó claramente de la mitad de la pelea (a 10 rounds)para adelante y fue felicitada desde muchos lugares, sobre todo de pertenencia leprosa, ya que es bien conocida su sentimiento futbolero por Newell's. Vivió un sábado de gloria después de dar el gran golpe de su carrera deportiva.