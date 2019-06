El desafío más importante

Los Pumitas están frente al desafío más importante de la fase de grupos del Mundial: es el partido de mañana frente a Francia, en un duelo directo por la clasificación.

La derrota 30-25 sufrida ante Gales complicó el panorama argentino ya desde la primera fecha, porque perdió terreno en relación a Francia, que sin brillar se impuso a Fiji con comodidad por 36-20. Por suerte el equipo de José Pellicena cosechó un valioso punto bonus que puede resultar vital.

Luego de esa caída Argentina pasó de los nervios del debut a los nervios de tener la obligación de ganar. Por eso, en su segunda presentación, le costó sacarse esa mochila pero cuando lo hizo mostró su poderío. Fue de menor a mayor y en ese ascenso cosechó un triunfo importantísimo, desde los números (porque fue con punto extra) y desde el punto de vista anímico fue una victoria psicológica.

Ahora el ingreso a la próxima instancia depende de lo que pase mañana y en ese escenario Los Pumitas dependen de sí mismos.

Los distintos escenarios

Hasta ahora Francia es el líder de la zona A con 10 puntos y lo sigue Argentina con 6. Los Pumitas necesitan vencer a los franceses para aspirar a clasificarse, ya sea como puntero del grupo o bien como mejor segundo. Si hubiera igualdad de puntos entre ambos (triunfo de Argentina sin bonus de ninguno o con bonus de ambos) pasará el seleccionado nacional ya que el primer criterio de desempate es el partido disputado entre sí.

En el caso que Argentina gane pero termine segundo (Francia sumará bonus defensivo y Los Pumitas no) tendrá que pelear con los segundos de las otras zonas y ahí la cosa se complicaría un poco: Irlanda podría alcanzar los 10 puntos si ganase con bonus en la última fecha aunque su diferencia de puntos es baja (-12); más complicado sería con la zona C, donde Sudáfrica y Nueva Zelanda mandan con 10. Si el que pierde suma bonus defensivo, Los Pumitas quedarían afuera; si no lo hace, tienen mejor diferencia que Pumitas: Sudáfrica (+52), Nueva Zelanda (+51) y Argentina (+22).

Un pantallazo

Australia es el primer equipo clasificado a jugar una de las semifinales del Mundial juvenil M20. La victoria ante Irlanda del sábado lo ubicó en el primer lugar de la tabla del grupo B, con una diferencia que ninguno de la zona puede descontar, ni siquiera Irlanda, su inmediato perseguidor. Los aussies vuelven a jugar una semifinal después de ocho años, ya que la última vez que llegaron fue precisamente en el Mundial que se disputó en nuestro país en 2010.

Además de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Francia conservan el invicto y se acreditaron todos los puntos en juego.

Nueva Zelanda y Sudáfrica tienen 10 puntos cada uno, pero la diferencia de puntos es mayor para los Junior Springboks por apenas una unidad, la que hace que lideran el grupo C. Mañana, tras el partido que jueguen Los Pumitas, definirán quién pasa a la próxima ronda.

Quizás la mayor decepción del torneo fue Inglaterra, que por segunda vez en doce ediciones del Mundial M20 no estará en la etapa decisiva.