El deporte ya no se calla

Nicolás Albarracín. El delantero uruguayo fue denunciado por violencia de género por su ex novia y el Tomba no lo adquirió.

A horas del cierre del mercado de pases, Godoy Cruz cerró y descartó un refuerzo. Esa sería una noticia común, pero la particularidad en este caso es que se dio marcha atrás con la incorporación por una denuncia de violencia de género y lo que lo hace aún mucho más especial al tema es que quienes alzaron la voz contra el jugador fueron los hinchas. El jugador que “no pudo ser” para el plantel del Tomba es el uruguayo Nicolás Albarracín. Había sido confirmado por el presidente del club, José Mansur, pero en medio del repudio de los simpatizantes todo quedó en la nada.

El extremo derecho charrúa, de 26 años, había sido apartado en diciembre pasado por Montevideo Wanderers (Uruguay) cuando se conoció públicamente un video en el que se ve cómo el futbolista agredió a su ex novia y actriz uruguaya, Natalia Camilo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Florida, de Uruguay.

El futbolista integró la selección uruguaya en las categorías juveniles Sub 20 y Sub 22 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015, jugando los cinco partidos y marcando un gol.

El video fue expuesto en Twitter por Nazarena Vélez. La productora argentina dijo que su amiga le había mandado el video, pero no tenía permiso para mostrarlo.

“Así trata el jugador de fútbol uruguayo Nicolás Albarracín a su pareja desde hace años,la actriz Natalia Camilo. Ella me mandó el video hace unos días en un claro pedido de ayuda”, escribió.

Luego agregó: “Hoy volvió a agredirla y la amenazó, pero en público y fue detenido. Ojalá alguien haga algo”.

Además, Nazarena reveló en un video en Instagram que no tenía el permiso de la actriz para revelar las imágenes, pero que lo hizo porque “le viene pasando hace mucho tiempo, ella me lo viene contando y que no lo puede expresar como toda mujer que está pasando por un momento de violencia y más cuando viene de muchos años y mucho tiempo”.

La intervención de Vélez es interesante para entender que la violencia de género no es un hecho del orden de lo íntimo sino social. Porque si bien, en general, se trata de acompañar a las víctimas escuchando sus relatos, no exponiéndolas para evitar revictimizarlas y teniendo en cuenta sus decisiones, queda abierta la pregunta: “¿Qué pasaría con estas mujeres violentadas si no se interviniera a tiempo?”

También es interesante analizar la reacción de la hinchada. ¿Es que los simpatizantes del Tomba están sensibilizados por la mujer? Tal vez, ojalá, varios sí. Pero lo cierto es que lo primero que se escuchó fue la frase: “No queremos problemas extrafutbolísticos”. Y a otra cosa.

Por eso la importancia de insistir y problematizar, desde el deporte también, los hechos de violencia en general y de violencia de género en particular, porque no hay ámbito de la sociedad patriarcal donde esta tragedia social quede indemne.

En función de no dejar de lado el tema, mucho menos tras el asesinato de Fernándo Báez por parte de diez jóvenes rugbiers en Villa Gesell, se presentó públicamente un proyecto. Referentes de Jefatura de Gabinete de la Nación, tras trabajar con Deportes y el Inadi, acaban de presentar el plan para la eliminación de las violencias en el mundo del deporte, que en los próximos días presentarán en la Legislatura nacional.

“El proyecto no busca demonizar a ninguna especialidad ni práctica deportiva, tampoco es punitivista. Sí quiere trabajar y transformar ciertas prácticas machistas y discriminatorias que habitan en la sociedad. Y los clubes son un lugar esencial para ello”, dijeron durante la presentación en el Hotel Provincial de la capital salteña, la asesora de Jefatura de Gabinete de Nación, Carmela Moreau, y la ex presidenta de la UCR en Misiones. María Losada.