"Las notas deportivas del diario de los lunes, por tiempo y espacio, tienen los datos del gol, de las jugadas, del jugador que echaron, pero no cuentan cómo durmió la noche después del partido el arquero al que le metieron cuatro goles o cómo vivió la semana previa el jugador que iba a entrar al partido y finalmente quedó en el banco. Claro que si se le propone a un editor hacer una nota de estas dirá: "«primero contame el partido»", es entendible. Pero justamente por eso el deporte está poco narrado, cuando se logra narrarlo aparece la crónica". Cada palabra de este párrafo pertenece al periodista, editor y docente Federico Bianchini, "uno de los mejores cronistas de la nueva generación", al decir de Martín Caparrós, y autor del libro, "Cuerpos al límite. Cómo engañar a la mente para lograr lo imposible", recientemente publicado por editorial Aguilar.

En diálogo con Ovación, Bianchini, de 35 años, hincha de River, de abuelo rosarino que trabajó en el ferrocarril y padre hincha de Central que admiraba a Aldo Pedro Poy, habló de este segundo libro sobre deportistas que desafían la existencia misma: el tiempo, el cansancio, el dolor y la muerte.

En el texto, de 142 páginas, está la historia de una nadadora que consiguió el récord panamericano de apnea: sin sacar la cabeza del agua nadó 134,37 metros. Casi un pez. También está la crónica del hombre que corrió 50 maratones en 50 días seguidos en 50 estados distintos de Estados Unidos y hasta corrió en el Polo Sur con 40 grados bajo cero. Y, entre otras más, se suma la del ex combatiente que pensó en matarse y finalmente cambió la decisión por competir en una carrera extrema. "El deporte le salva la vida", anticipa un párrafo del libro.

Bianchini, jugador de fútbol, nadador y corredor, "siempre en calidad de hobby", según le remarcó a este diario, ganó su primer premio de crónicas en 2010 (Las Nuevas Plumas) con un perfil que le hizo al escritor ya fallecido Rodolfo Fogwill, a quien una vez se cruzó por casualidad en una pileta de Almagro. Y el mexicano Juan Villoro dijo que era una "pieza mayor del periodismo":

Siguió Bianchini con otros tantos perfiles, como el del también nadador amateur y ex miembro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y con crónicas de lugares remotos como la Antártida, Rusia y el último Mundial, en Brasil.

Su primer libro "Desafiar al cuerpo" va en camino de transformarse en un documental que será dirigido por Cecilia Priego y Blas Eloy Martínez (uno de los cinco hijos del periodista y cronista Tomás Eloy Martínez). Bianchini dice que "pensar las crónicas visualmente", una buena característica de una crónica, les hizo más fácil a los documentalistas pasar las narraciones de un soporte a otro. Y con este nuevo libro demuestra que sigue en carrera como un maratonista. Deportes y escritura son la parte importante de esta charla.

¿Qué implica el límite que persiguen los deportistas

de tus crónicas: obsesión, locura, desafío a sí mismos?

Varias cosas. Pareciera que muchos se sienten cerca de la muerte y paradójicamente hacen algo para sentirse vivos, aunque eso los ponga en riesgo y los acerque más a la muerte. Les preguntás por qué corren el riesgo y dicen: "Es peligroso, pero me siento vivo. Prefiero morir así". También están los que subliman el dolor, como Ever Moriena (el ex combatiente del libro), a través del deporte. A mí me provocan curiosidad estas historias, trato de no juzgarlas, trato de acercarme y poder entenderlas.

¿Por qué será que abundan más las crónicas de epopeyas deportivas y de superación que las de derrotas,

malos jugadores o

deportistas tramposos?

El cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos tiene algunos grandes perfiles de esos: boxeadores perdedores o deportistas a los que siempre les va mal. Pero sí, faltaría la gran historia del aguatero de la selección nacional, un tipo que los conoce a todos y sabe de todo. Son historias generalmente dejadas de lado por el periodismo y por la narración. Esas cosas quedan tapadas por el ganador de la carrera, la historia del periodismo clásico. De todos modos creo que aun así también hay poca narración de los actos heroicos, con sus ambigüedades.

En "Cuerpos al límite" un personaje se queda dormido corriendo y hay otro que

no se detiene en tres días. ¿Creés en la máxima que dice que el deporte es salud?

Depende de cada uno, de sus límites. Si se sabe hasta dónde se puede llegar y se entrena en función de ello puede ser algo saludable. Si se trata de autosuperación sin conciencia se puede terminar mal. Algo importante es que muchos entrevistados, además de la resistencia al dolor, tienen capacidad para reconocer su cuerpo. Perciben el cuerpo de manera distinta. Parecen locos pero en contrario a la locura, para llegar a algunas hazañas deben entrenar mucho y con mucha disciplina. En el libro anterior un personaje dice "el dolor pasa y llega la gloria". Pero creo que a veces pasa y llega, y a veces ni pasa ni llega. Aunque tras charlar con muchos que se largan a correr, por ejemplo, me doy cuenta de que el cuerpo está muy burocratizado. Se lo utiliza en un porcentaje muy menor a su capacidad de acción: nos movemos poco, estamos muy sedentarios y sin embargo el cuerpo está fisiológicamente preparado para el movimiento de largas distancias, si lo entrenamos.

Cómo manejás la empatía con el entrevistado. Si como editor tuvieras que enviar a un periodista a entrevistar a un técnico o a un jugador

de fútbol, ¿te parece mejor elegir a uno que sea hincha

del entrevistado?

No, mandaría a uno del cuadro contrario. O establecería, si se puede, un pacto con el lector diciendo que el entrevistado y el entrevistador son hinchas de la misma camiseta. Se nota mucho cuando el entrevistador queda subyugado con la presencia de su entrevistado y eso es muy perjudicial para el texto. Tiene que haber una mirada atenta y no embelesada. Si estás muy atraído o muy enojado con el personaje no podés escuchar bien, no podés repreguntar, se pierden hechos, historias, detalles. En mis crónicas trato de lograr empatía con el personaje, que puede interesarme por varios motivos y por otros tantos no. Por ahí es un genio de la física y un huraño, hay que soportarlo. Porque las mejores entrevistas no se logran por las preguntas y la respuesta esperada, sino por esa que no se esperaba. Si sabemos escuchar y no estar atentos sólo al cuestionario que armamos previamente, si logramos la confianza del entrevistado, tal vez consigamos que nos cuente algo que nunca había contado. Me suelo acercar al personaje y al lugar con la excusa del periodismo, cuando en el fondo lo que más me interesa es encontrar una buena historia. Gracias al periodismo conocí a grandes personajes y viaje a Moscú, a la Antártida y a Río a cubrir un Mundial.