El Decano, a Brasil por la hazaña

El Decano ya hizo historia pero quiere seguir agregando páginas de glorial. Y aunque la tiene más que difícil, soñar no cuesta nada. Esta noche saltará al Arena do Gremio para remontar dos goles en contra ante el equipo local, que le ganó con ese resultado en la ida en Tucumán.

Atlético Tucumán, de gran presente en la Superliga, en la que se ubica segundo a cinco puntos del líder Racing con un partido menos, no podrá contar frente a los brasileños con el mediocampista Gervasio Núñez, expulsado en la ida, ni con el defensor Bruno Bianchi por acumulación de amarillas. Si bien el director técnico Ricardo Zielinski aún no confirmó el once titular, se estima que no sufrirá demasiadas modificaciones respecto del partido de ida.

Gremio, por su parte, está cuarto en el Brasileirao y llega motivado por su triunfo del sábado frente a Fluminense como visitante. En los gaúchos se destaca el defensor argentino Walter Kannemann, convocado por Scaloni a la selección.